Nintendo Switch dice addio ad uno degli ultimi giochi Marvel

Nintendo Switch si rivela una spina nel fianco per alcuni sviluppatori, come quelli di Marvel's Midnight Suns che non uscirà più sulla console ibrida.

Il titolo, che è già uscito abbondantemente su PC e next-gen (lo trovate su Amazon), ora si sta preparando ad arrivare su old-gen.

Lo strategico con gli eroi e villain della Casa delle Idee non è stato affatto un successo, tanto che il director del titolo se n'è andato dopo il lancio.

E dopo un recente titolo multiplayer su Nintendo Switch Online, ora la console ibrida perde un importante titolo.

Lo ha annunciato direttamente il team di sviluppo (tramite Game Informer), rimarcando che le altre versioni old-gen sono ancora programmate.

Firaxis Games ha rivelato la data di uscita per le versioni PlayStation 4 e Xbox One di Marvel's Midnight Suns, insieme alla notizia che la versione Switch pianificata è stata ora cancellata.

Quindi l'11 maggio i giocatori PS4 e Xbox One potranno giocare Midnight Suns, mentre quelli Switch rimarranno con il proverbiale pugno di mosche.

Nello stesso giorno sarà lanciato anche il prossimo DLC, Blood Storm, che introduce Tempesta come personaggio giocabile.

Per quanto riguarda la versione cancellata, Firaxis non ha argomentato la cosa, annunciando semplicemente che il porting per Switch "non è più pianificato".

È probabile, anzi quasi certo possiamo dire, che le potenzialità tecniche della console non fossero sufficienti per consentire al gioco di girare decentemente per gli standard degli sviluppatori.

Ci auguriamo che gli utenti della console Nintendo non avessero già ipotizzato di giocare il titolo, convinti dalla nostra recensione magari.

A questo punto cominciamo a temere anche per Hogwart's Legacy, anche lui previsto inizialmente per old-gen ma con delle date ancora oscure, soprattutto per Nintendo Switch ancora una volta.

Se non altro Nintendo Switch guadagna Lara Croft, perché una delle ultime avventure potrebbe tornare sulla console ibrida prossimamente.