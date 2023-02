L’ultimo gioco Marvel è giocabile, gratis, da ora (e per un bel po’)

Marvel’s Midnight Suns è l’ambizioso gioco di ruolo tattico sviluppato da Firaxis: ora, gli sviluppatori hanno ufficialmente annunciato che è possibile provare il titolo in forma totalmente gratuita.

Soprannominato dai fan «l’XCOM di Marvel» (che potete fare vostro al prezzo minimo garantito su Amazon) il gioco aveva affascinato fin da subito i fan dei supereroi Marvel e quelli dei giochi strategici.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo reso noto che «Marvel’s Midnight Suns è una scommessa vinta quasi per intero. Il titolo creato da Firaxis Games rinfresca un genere storicamente statico sui suoi principi e dà vita a un tattico a turni rapido e dinamico, ma non per questo banale o semplificato.»

Ora, come reso noto anche Pure Xbox, Firaxis Games ha annunciato una versione di prova per Marvel’s Midnight Suns.

La demo, della durata di tre ore, è disponibile per il download sia su PlayStation che su Xbox. Per i possessori di console Sony sarà necessario essere abbonati a PlayStation Plus Premium, mentre agli utenti delle console Microsoft non è richiesta l’iscrizione ai servizi Xbox.

La versione free-to-play di Marvel’s Midnight Suns sarà accessibile fino al 27 gennaio 2024, quindi avrete un bel po’ do tempo per divertirvici.

«Midnight Suns è al 100% il gioco che volevo fosse» ha scritto Jake Solomon, director dell’RPG tattico. «Take-Two e 2K ci hanno dato tutto il tempo e le risorse di cui avevamo bisogno per realizzare il gioco dei nostri sogni. Ora c’è una versione di prova gratis su Xbox e su PlayStation Plus Premium, andate a giocarla, non avete più scuse.»

Midnight Suns is 100% the game I wanted it to be. Take Two and 2K gave us all the time and resources we needed to make the game of our dreams. There is a free trial now on Xbox and PS Plus Premium, so go play it. No excuses at this point.https://t.co/X1NLIH1O3H

— Jake Solomon (@SolomonJake) February 7, 2023