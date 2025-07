Marvel’s Midnight Suns, lo strategico a turni firmato dagli autori di XCOM, è ora disponibile gratuitamente per un periodo limitato grazie a Prime Gaming.

L’offerta fa parte delle celebrazioni per il Prime Day e consente di riscattare e conservare il gioco per sempre, a patto di avere un abbonamento attivo ad Amazon Prime, fino all'11 luglio 2025.

A differenza di servizi come PlayStation Plus (abbonatevi su Amazon) o Xbox Game Pass, dove i titoli restano accessibili solo finché si è abbonati, Prime Gaming fornisce codici da attivare su altre piattaforme, rendendo i giochi di fatto tuoi.

Nonostante il plauso della critica al momento del lancio, Midnight Suns ha avuto un’accoglienza commerciale tiepida, subendo forti sconti già nelle settimane successive all’uscita.

Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, dichiarò nel 2023 che il periodo scelto per la pubblicazione forse non era ideale, ma si disse fiducioso nel potenziale di vendita a lungo termine del titolo, seguendo la traiettoria di altri giochi Firaxis.

Poco dopo l’uscita, Jake Solomon – figura chiave dietro sia Midnight Suns che XCOM – ha annunciato il suo addio allo studio dopo oltre vent’anni, segnando una svolta importante per Firaxis.

Chi è interessato può riscattare il gioco già da ora tramite Prime Gaming, insieme ad altri titoli gratuiti come Venba, altro titolo acclamato di questo mese.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo raccontato che «Marvel's Midnight Suns è una scommessa vinta quasi per intero. Il titolo creato da Firaxis Games rinfresca un genere storicamente statico sui suoi principi e dà vita a un tattico a turni rapido e dinamico, ma non per questo banale o semplificato. La squadra di supereroi è stata sfruttata a pieno per rinverdire le classiche meccaniche degli X-COM, ma soprattutto è al centro di una storia ben scritta e che non sfigura anche al cospetto di tutte le altre incarnazioni Marvel.»