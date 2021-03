Valheim, giocatore costruisce il Trenino Thomas (con la testa di un troll)

Valheim si conferma sempre più come il fenomeno del momento, in grado di coinvolgere milioni di utenti e di stimolare la creatività della sua community come pochi altri titoli sanno fare.

Soltanto la scorsa settimana, infatti, vi avevamo raccontato come Valheim abbia ormai superato la soglia dei 5 milioni di giocatori attivi, un numero davvero impressionante soprattutto se consideriamo che il gioco è attualmente disponibile soltanto su PC.

La grande libertà concessa dal gioco ha dato ai giocatori la possibilità di dare sfogo al loro estro artistico, ricostruendo ad esempio la cattedrale di Notre-Dame.

L’esperimento si è ripetuto attraverso l’opera di un altro giocatore, che ha invece riportato in vita un altro iconico monumento francese, la torre Eiffel.

Oggi vi riportiamo una creazione decisamente meno “classica”, segnalata dai colleghi di Gamesradar+: un giocatore ha costruito il Trenino Thomas in Valheim utilizzando la testa mozzata di un troll.

La versione da incubo del Trenino Thomas.

Questa inquietante versione da incubo del popolare personaggio dimostra, ancora una volta, come la creatività dei giocatori non abbia bisogno delle mod per dare libero sfogo alle sue idee.

