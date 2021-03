Valheim, giocatore ricrea una splendida Torre Eiffel

Valheim sta continuando a riscuotere un enorme successo tra i giocatori di tutto il mondo, confermandosi come il fenomeno del momento nel mondo videoludico.

A testimoniarlo ci sono diversi elementi, primo tra tutti, ovviamente, l’impressionante numero di utenti che il gioco sta riuscendo a coinvolgere.

Non solo: una forte testimonianza dell’amore dei fan per Valheim arriva anche dalle creazioni degli utenti, tra cui un vero e proprio generatore di mondi.

Sull’argomento, peraltro, avevamo pubblicato una breve guida per permettervi di impostare i migliori seed.

Altri utenti, invece, hanno deciso di seguire la loro vena artistica, ricreando veri e propri monumenti, come la cattedrale di Notre-Dame riproposta da un giocatore poco tempo fa.

In linea con quest’ultima creazione, un altro giocatore ha deciso di riproporre una diversa, ma altrettanto iconica, costruzione francese, come riportano i colleghi di Game Rant.

Stiamo parlando della Torre Eiffel, ammirabile in tutto il suo splendore attraverso questi screenshot pubblicati dal creatore huggedahl su Reddit.

La spettacolare creazione dell’utente è stata possibile grazie all’utilizzo di alcune mod, che hanno permesso alla Torre Eiffel di ergersi trionfante sulla mappa di gioco.

L’amore dei fan ed il successo commerciale potrebbero forse portare Valheim, in futuro, anche su console, e già non mancano candidati per firmare possibili conversioni.

Noi abbiamo voluto partecipare a modo nostro al momento di grazia del gioco, dedicandogli uno speciale poche settimane, dove il nostro Valentino Cinefra ha cercato di indagare sulle origini del suo successo.

Il successo del gioco non fa che confermare l’amore per i videogiocatori per le ambientazioni di ispirazione vichinga, come testimoniato anche dal successo di Assassin’s Creed Valhalla.