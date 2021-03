Valheim, trappola “infernale” permette di raccogliere materiali infiniti

Ormai non è certo un segreto: il survival game a tema vichingo, Valheim, è in grado di mettere a dura prova le capacità di sopravvivenza dei suoi giocatori.

Per questo motivo, molti utenti cercano di organizzare al meglio le proprie strategie e di ottenere tutto l’aiuto possibile, come dimostrato dall’ideazione di un generatore per la creazione del mondo vichingo ideale.

Anche la raccolta dei materiali può essere davvero impegnativa, anche in virtù del fatto che è possibile ottenerne alcuni solo sconfiggendo determinati nemici.

Un utente davvero ingegnoso, come riportato da Kotaku, ha però ideato un metodo per farmare materiali infiniti generati dai Greydwarf, mostri che sono soliti attaccare in gruppi.

Un giocatore di Valheim ha ideato una trappola crudele, ma astuta.

Il giocatore Leathermattress sul forum di Reddit dedicato a Valheim ha infatti presentato al mondo la sua creazione: il Greydwarf Toaster 5000, grazie alla quale riesce a «cuocere al punto giusto» i nemici.

Come potete osservare nel filmato, l’utente ha creato una vera e propria «trappola infernale» nell’area di spawn dei Greydwarf, costringendo i mostri a caderci dentro istantaneamente e morire atrocemente, senza che possano difendersi a causa delle costruzioni realizzate, ovviamente allo scopo di tenere i nemici dentro quella zona.

Una volta sconfitti i nemici dopo questa «dura battaglia», basterà semplicemente raccogliere i materiali necessari e ripetere la procedura all’infinito, fino a quando non saremo soddisfatti.

La trappola in questione è stata ideata per i Greydwarf, ma ovviamente può funzionare potenzialmente con qualunque nemico del gioco, a patto di conoscerne la zona di spawn.

Considerando che raccogliere materiali per il crafting può essere stancante, si tratta di un trucco malvagio che però potrebbe salvare la vita a diversi eroi vichinghi.

La raccolta degli oggetti è infatti uno degli aspetti chiave per la sopravvivenza nel mondo di Valheim, al punto che alcuni giocatori hanno perfino ideato una squadra per aiutare giocatori caduti in battaglia a recuperarli dopo la morte.