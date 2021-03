Valheim, giocatore ricrea una spettacolare Cattedrale di Notre-Dame

La Cattedrale di Notre-Dame ne ha viste di cotte e di crude negli ultimi secoli, fino all’incendio di più recente fattura che ne ha messo a rischio la costruzione stessa.

Gli architetti originali, probabilmente, non immaginavano che un giorno l’avrebbero vista ricreata da un utente in un gioco realizzato da appena 5 persone, il survival Valheim.

Come segnalato dal team di Eurogamer.net, la cattedrale è stata riprodotta con una fedeltà impressionante dall’utente Reddit GIPv.

Non si tratta della prima creazione titanica nel titolo di Iron Gate, comunque; ad esempio, vi abbiamo già mostrato un Millennium Falcon prodotto da un fan di Star Wars.

Un altro gamer ha addirittura ricreato la torre di Sauron da Il Signore degli Anelli, con risultati francamente sbalorditivi.

GIPv ha raggiunto un livello di cura incredibile, replicando, oltre alle iconiche torri con le relative campane, anche le spettacolari vetrate dell’edificio reale.

Il giocatore ha spiegato di aver realizzato lo scheletro della Cattedrale di Notre-Dame sulla base dell’edificio reale, aggiungendovi soltanto dopo il tetto e i muri.

Ha poi aggiunto delle travi verticali per fare in modo che i muri non sembrassero troppo piatti in Valheim.

Non si tratta, però, di una versione vanilla di Valheim: c’è il trucco, infatti, e questo trucco si chiama modalità debug.

La modalità consente di volare con l’inquadratura e usare ogni risorsa illimitatamente, senza badare a raccogliere questo o quel materiale.

La creazione mostra comunque le grandi capacità dell’editor del gioco, sebbene – con una cattedrale vuota – passando al survival vero e proprio il frame rate dell’utente sia calato fino a 12fps.

Certo, non è la prima volta in cui assistiamo ad una riproduzione tanto fedele della Cattedrale di Notre-Dame: anche se con mezzi diversi, ci aveva già pensato Ubisoft con Assassin’s Creed Unity.