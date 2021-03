Valheim supera i 5 milioni: è il fenomeno dell’anno?

Valheim sembra non volere arrestare in alcun modo la sua ascesa: dalla sua uscita all’inizio del mese di febbraio, il titolo è entrato di diritto tra i giochi più giocati su Steam. Secondo SteamDB, il titolo di Iron Gate è attualmente giocato da 234.899 utenti al momento in cui scriviamo, cosa questa che lo affianca a giganti del calibro di Dota 2, PUBG e Apex Legends.

Ora, però, Valheim ha raggiunto un altro traguardo da capogiro, ossia quello del superamento delle cinque milioni di copie. Sembra inoltre che siano stati “vissuti” nel gioco ben 15mila anni in totale, per oltre 35 milioni di ore di gameplay guardate su Twitch.

Ma non solo: il gioco è anche in 39ima posizione nella lista dei migliori giochi recensiti dagli utenti su Steam di sempre, stando alle parole di Iron Gate.

Anche se il gioco è in accesso anticipato solo da un mese, gli utenti si sono inoltre già sbizzarriti con alcune creazioni degne di nota: un fan di The Elder Scrolls V: Skyrim ha infatti realizzato un piccolo miracolo, creando Whiterun nel mondo di Valheim.

Non è tutto: altri giocatori sono riusciti a ricreare nel gioco il Millennium Falcon di Star Wars, assieme anche alla torre di Sauron, vista nella trilogia di film de Il Signore degli Anelli (diretta da Peter Jackson).

Sempre e solo sulle pagine di SpazioGames trovate anche una serie di guide a tema su Valheim, tra cui anche e soprattutto la nostra utile guida su come iniziare a giocare al gioco nel migliore dei modi, riuscendo così a dare il massimo sin da subito.