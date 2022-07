Un’iconica esclusiva Switch sta arrivando su PS5 e Xbox Series X (e la data è vicina)

Una delle esclusive Switch più originali per la piattaforma ibrida di casa Nintendo sta per sbarcare ufficialmente anche su PS5 e Xbox Series X|S, essendosi ufficialmente concluso il periodo di esclusività temporale.

No More Heroes 3 (che potete acquistare in sconto su Amazon) seguirà dunque l’esempio dei suoi predecessori, diventando ufficialmente un titolo multipiattaforma dopo un lancio iniziale sulla console di casa Nintendo.

Il capitolo finale della trilogia di Travis Touchdown è stato lanciato lo scorso anno e ha dimostrato uno stile unico e geniale, ma come vi raccontammo nella nostra recensione non fu sufficiente a oscurarne i difetti.

Con un nuovo trailer ufficiale, che potete visualizzare voi stessi in cima a questo articolo, il publisher XSEED Games ha confermato che No More Heroes 3 uscirà anche su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (via Steam) a partire dall’11 ottobre 2022: il lancio avverrà dunque in meno di tre mesi.

Come riportato da PlayStation LifeStyle, la nuova versione del terzo capitolo della serie rappresenterà a tutti gli effetti l’edizione definitiva del titolo, dato che grazie alle console sarà possibile accedere a prestazioni superiori.

No More Heroes 3 su PC e console potrà infatti avere accesso a frame rate superiori, tempi di caricamento più rapidi e soprattutto visuali migliorate: tutti aspetti che faranno certamente piacere a chi non ha potuto giocare questo iconico titolo su Switch.

Il publisher ha inoltre annunciato una day one edition per il mercato statunitense, che include diversi gadget come artbook e colonna sonora, oltre che includere naturalmente la copia fisica del titolo: al momento non è però ancora chiaro se sarà rilasciata anche in Europa.

L’appuntamento con l’ultima avventura di Travis Touchdown, per chi non fosse naturalmente interessato all’edizione su Switch, è dunque fissato al prossimo 11 ottobre: non dovrebbero essere rilasciati ulteriori contenuti aggiuntivi oltre ai miglioramenti tecnici e grafici.

Nel frattempo, Suda51 ha già fatto il suo personale casting per quello che sarebbe un ipotetico film di No More Heroes: un progetto che, per quanto potrebbe essere affascinante, attualmente non esiste.

A tal proposito, nelle scorse settimane è arrivato un revival a sorpresa su cui ha lavorato proprio Suda51: Lollipop Chainsaw sta tornando con un remake, ma l’autore non è stato coinvolto nel nuovo progetto.