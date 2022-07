Lollipop Chainsaw sta tornando: annunciato il remake (e arriverà presto)

Il ritorno era ormai nell’aria da diverse settimana, ma adesso abbiamo una conferma ufficiale: Lollipop Chainsaw sta ufficialmente per tornare in azione con un nuovo remake, in uscita prima del previsto.

Molti fan ricorderanno certamente l’originale produzione di Suda51, il celebre autore di serie come No More Heroes (potete acquistare il terzo capitolo in offerta su Amazon), che è ufficialmente pronta a tornare dopo 14 anni dal suo debutto.

Un titolo che, ricorderete, ha causato molte polemiche nel mondo videoludico, al punto che Warren Spector arrivò perfino a definirlo uno di quei giochi che non avrebbero mai dovuto essere creati.

Evidentemente, dopo diversi anni dal lancio originale, il mercato non sembra essere dello stesso avviso: il producer Yoshimi Yasuda ha infatti annunciato ufficialmente che il remake di Lollipop Chainsaw sarà disponibile nel 2023 (via IGN.com).

Nel messaggio pubblicato dal producer sui social, viene ricordato come Lollipop Chainsaw abbia riscontrato un buon successo tra il pubblico, al punto da riuscire a vendere oltre un milione di copie.

Tuttavia, viene ricordato che con il passaggio alle nuove generazioni è diventato impossibile riuscire a giocare questo particolare titolo sulle console di ultima generazione, ed è per questo motivo che lo staff originale sta tornando per lavorare al remake.

Ricordiamo che Lollipop Chainsaw nacque come una collaborazione tra Yoshimi Yasuda, Suda51 e il regista James Gunn: nel messaggio viene riferito che tornerà tutto lo staff che lavorò in origine a tale titolo per realizzare il remake e che il progetto avrebbe già ricevuto il via libera da Warner Bros, che si occupò della pubblicazione.

Lollipop Chainasaw Remake の発表に関する Producer message をお届けします…!!!

Please check Producer message about Lollipop Chainsaw Remake.#lollipopchainsaw#ロリポップチェーンソー pic.twitter.com/ILeLTKNVZ3 — 安田善巳 (@yasudaD5) July 5, 2022

Nonostante sia stato annunciato il ritorno di tutto lo staff originale, il producer ha comunque avvisato che ci saranno alcune modifiche rispetto al gioco base: un esempio sarà la colonna sonora, anticipando che non sarà possibile riportare le 15 canzoni su licenza originariamente presenti.

Non sappiamo quali altre modifiche saranno implementate né ulteriori dettagli sul remake, ma è stato reso noto che il lancio è previsto per il 2023: non resta dunque che attendere ulteriori notizie e scoprire quale sarà la reazione del pubblico di fronte a quello che può essere definito un ritorno davvero inaspettato.

Nel frattempo, Suda51 non ha nascosto che gli piacerebbe trasformare No More Heroes in un film, arrivandone già a sceglierne attore e regista: chissà se l’autore non possa in futuro nutrire lo stesso desiderio anche per questo nuovo progetto.