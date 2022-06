Il film di No More Heroes non esiste, ma Suda51 ha già scelto attore e regista

La saga di No More Heroes è tra le ultime, e forse più famose, creazioni dell’eclettico Suda51, autore nipponico dallo stile leggermente sopra le righe.

Il terzo capitolo, che trovate su Amazon, è uscito non molto tempo fa su Nintendo Switch, andando a chiudere la storia di Travis Touchdown.

Un titolo che va preso un per quello che è perché, come raccontavamo nella nostra recensione, non è bastato l’estro del suo creatore.

Il quale stava per essere messo a servizio addirittura della Marvel, con un personaggio che sicuramente avrebbe dato il meglio di sé nelle mani di Suda51.

Visto che abbiamo visto, e vedremo, tantissimi film e serie TV sui videogiochi, l’idea di un progetto su No More Heroes sarebbe elettrizzante.

Un film che non esiste e, probabilmente, non esisterà mai visti i contenuti del gioco. Questo non ha impedito a Suda51 di fare il suo casting.

Come riporta VGC, l’autore di No More Heroes ha scelto quello che potrebbe essere l’attore perfetto per interpretare il protagonista, in un eventuale lungometraggio.

Ryan Gosling è il candidato perfetto per vestire i panni di Travis, secondo Goichi Suda. La presenza scenica c’è senza dubbio, così come il talento.

Come regista, invece, vorrebbe James Gunn nel caso il film fosse una produzione occidentale. Per un film orientale, invece, opterebbe per Takashi Miike.

Due autori perfetti, come stile, per mettere in scena un eventuale No More Heroes, e con cui Suda ha già avuto a che fare, tra l’altro.

Prima di continuare a scrivere e dirigere i film dei Guardiani della Galassia, Gunn ha co-scritto Lollipop Chainsaw, che Suda ha diretto. Miike, invece, è stato interpretato in No More Heroes 2 come un personaggio chiamato semplicemente Miike, che ha doppiato.

Va detto che, con queste premesse, a questo punto vogliamo davvero vedere Travis Touchdown al cinema. In fondo, se è in arrivo il film di Gran Turismo significa che possiamo aspettarci di tutto.

Rimanendo nel mondo Nintendo ci sono degli aggiornamenti sull’atteso film di Super Mario, che continua ad andare avanti.