Lollipop Chainsaw Remake, siete contenti dell’annuncio? Purtroppo c’è una brutta notizia

Qualche giorno fa è arrivato l’annuncio del remake di Lollipop Chainsaw che, onestamente, era l’ultima cosa che ci potevamo aspettare quest’anno.

Perché il titolo, che trovate su Amazon, è uno di quei classici progetti di Suda 51 decisamente sopra le righe, un piccolo culto nei giochi di nicchia (ed oltre) e per gli appassionati di action.

Anche considerato che il game designer giapponese si è avvalso della collaborazione del vulcanico James Gunn, autore dell’ultimo film della Suicide Squad che tornerà presto anche in formato videoludico.

Lollipop Chainsaw non è stata decisamente una hit, né c’era tutta questa richiesta di un remake da parte dei fan, eppure è stato annunciato con tanto di data di uscita.

Ma, al di là di tutto, per i fan di Suda 51 e per chi è sempre stato curioso di questo strano gioco e non ha mai potuto recuperarlo, un remake è sempre qualcosa di piacevole.

Ma proprio i fan di Suda 51 dovrebbero preoccuparsi, stando a quanto riporta PC Gamer, perché questo remake non ha niente a che vedere con i creatori del gioco.

Stando a quanto riportato da James Gunn in relazione all’annuncio del remake, né lui né Suda 51 sono coinvolti in alcun modo con il remake di Lollipop Chainsaw.

Il regista lo ha affermato su Twitter, in risposta ad un articolo che parlava del nuovo progetto videoludico:

To answer the question in the article, neither I nor @suda_51 are currently involved in this. I heard about it for the first time from Suda a couple weeks ago. https://t.co/hc659ROwXQ — James Gunn (@JamesGunn) July 5, 2022

«Per rispondere alla domanda nell’articolo», cinguetta Gunn, «né io né Suda 51 siamo coinvolti al momento in questo. Ne ho sentito parlare per la prima volta da Suda un paio di settimane fa».

Gli fa eco anche Suda 51 che, sempre su Twitter, conferma come nessuno dei due sia al momento (e presumibilmente anche in futuro) coinvolto nel progetto di rifacimento del loro titolo.

Sebbene Yoshimi Yasuda abbia affermato che alcuni membri del team di sviluppo originale stanno lavorando al remake, sicuramente non ci sono le due figure più importanti.

Per non parlare di Tara Strong, doppiatrice della protagonista del gioco, che ha dichiarato di non essere nemmeno lei coinvolta in Lollipop Chainsaw Remake.

