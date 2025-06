Good Smile Company ha annunciato l’apertura ufficiale dei preordini per una nuova, affascinante figure della linea Pop Up Parade, dedicata a Sakura Kinomoto, protagonista assoluta del celebre franchise Card Captor Sakura. Questa versione, denominata Black Cat Costume Ver., è pensata per omaggiare uno degli outfit più iconici e amati della serie, capace di unire dolcezza e un pizzico di mistero in un'unica statuetta.

Sakura Kinomoto Black Cat Costume Ver. - Pop Up Parade L

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

La figure, realizzata in materiali pregiati come PVC e ABS, non è in scala e raggiunge un’altezza complessiva di circa 22 cm. È il risultato del lavoro congiunto di due nomi ben noti agli appassionati del settore: Sho Nagano si è occupato della scultura, mentre Yotaro Taniguchi ha curato la direzione della decorazione, contribuendo a rendere l’opera ricca di sfumature e dettagli pittorici. Il costume da gatto nero, perfettamente rifinito, evidenzia le pieghe del tessuto e i riflessi della luce, mentre la posa dinamica e l’espressione vivace di Sakura restituiscono appieno la personalità del personaggio.

L’opera rappresenta un perfetto tributo a uno degli shōjo più amati di sempre. Card Captor Sakura, creato dal collettivo CLAMP e serializzato su Nakayoshi tra il 1996 e il 2000, ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo. In Italia è stato pubblicato da Star Comics tra il 1999 e il 2000, diventando un vero e proprio fenomeno generazionale. Nel 2001 ha ricevuto il prestigioso Seiun Award come miglior manga dell’anno.

Il franchise ha trovato ulteriore slancio grazie all’adattamento animato realizzato dallo studio Madhouse, trasmesso in Giappone tra il 1998 e il 2000 per un totale di 70 episodi, noti nel nostro Paese con i titoli Pesca la tua carta Sakura e Sakura – La partita non è finita. Nel 2018 è poi approdato anche il sequel Clear Card, sempre firmato CLAMP, disponibile in Italia sia in versione cartacea per Star Comics sia in streaming, prima sottotitolato su Man-ga e in seguito doppiato su Prime Video.

Prezzo e data di uscita

Distribuita in Italia da Cosmic Group, la Pop Up Parade Sakura Kinomoto Black Cat Costume Ver. sarà disponibile a partire da maggio 2026, con un prezzo indicativo di 80,00 euro.