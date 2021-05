Un big ha annunciato la sua conferenza per giugno

Koch Media ha annunciato una conferenza in streaming prevista per l’11 giugno alle 21:00 (ora italiana) nel corso del Summer Game Fest gestito da Geoff Keighley.

L’azienda austriaca è proprietaria, tra gli altri, di Deep Silver, e non e quindi escluso che potrebbero arrivare alcune interessanti novità relative alle IP di Dead Island, Saints Row, Kingdom Come Deliverance, Metro e molte altre.

Al Summer Game Fest, che avrà inizio il 10 giugno, parteciperanno publisher di rilievo come 2K, Capcom, Blizzard, Activision, Square Enix, Ubisoft e numerosi altri nomi di richiamo riportati nel nostro calendario dedicato anche all’E3 2021.

PlayStation non mancherà di presenziare all’evento (dopo l’ennesima assenza dall’E3) e si è già assicurata di tenere gli utenti sulle spine grazie alla presenza di ben 12 annunci.

Le novità in arrivo da Koch Media potrebbero essere molte, con il ritorno di franchise assenti dal mercato (se parliamo di nuove iterazioni) da ben sei anni, come nel caso di Saints Row.

L’ultimo capitolo risale infatti al 2015, con l’espansione standalone Gat Out of Hell alla quale non ha fatto seguito, finora, alcun nuovo episodio, escludendo remaster e nuove edizioni.

La notizia della conferenza è stata evidenziata da un tweet dell’utente Shinobi602, dietro il quale si cela il communication manager di Wushu Studios, come segnalato anche da ResetEra:

KOCH MEDIA has announced a gaming event on June 11 at 12 PM PT/3 PM ET. KOCH operates the Deep Silver publishing label, which owns studios like: -Volition (Saint's Row)

-Dambuster (Homefront, Dead Island 2)

-Warhorse (Kingdom Come Deliverance)

-Free Radical (Timesplitters) pic.twitter.com/rfUpOEjEqe — Shinobi602 (@shinobi602) May 28, 2021

Le speranze dei fan hanno avuto modo di mostrarsi nei numerosi commenti che hanno seguito il post. In molti sono in attesa del nuovo episodio di TimeSplitters, assente dalle scene dal lontano 2005, anno di uscita di Future Perfect.

Che un nuovo capitolo sia in sviluppo per mano del team originale è ufficiale da qualche giorno, e i fan sperano di vedere «almeno un logo del nuovo episodio».

Altri chiedono a gran voce un remaster del primo e del secondo capitolo, insieme a un ipotetico Saints Row 5, visto come un vero e proprio «immancabile» nel corso della conferenza.

Gli utenti più inclini a esperienze profonde sarebbero felici di vedere un sequel di Kingdom Come Deliverance, action RPG dalla marcata attendibilità storica lanciato nel 2018.

Non è escluso che sia in arrivo qualche novità anche sul versante Metro, franchise pubblicato da Deep Silver a partire dal 2013 con Metro Last Light, e su quello del seguito di Dead Island, tuttora privo di una finestra di lancio.

Metro Exodus, l’ultimo episodio dell’IP, ha visto la luce nel 2019 e nei giorni scorsi ha ricevuto un importante update che consente di utilizzare DualSense su PC, inclusi feedback aptico e grilletti adattivi.

Se siete in attesa di Dead Island 2, vi interesserà sapere che il nuovo titolo in salsa zombie potrebbe uscire esclusivamente su console next-gen, saltando PS4 e Xbox One, anche se nulla è stato confermato ufficialmente.