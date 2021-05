Un’esclusiva Xbox Series X di lancio arriva su Nintendo Switch

Tramite il Nintendo eShop abbiamo appreso che un’esclusiva Xbox Series X di lancio arriverà a breve anche su Nintendo Switch in un’edizione speciale, già disponibile per il pre-ordine online.

Si tratta di The Falconeer, il titolo realizzato interamente da Tomas Sala e disponibile fino ad ora esclusivamente su Xbox Series X|S, Xbox One e PC, ma che a breve arriverà su Nintendo Switch grazie alla Warrior Edition.

Questo titolo era già stato reso disponibile gratuitamente grazie a Xbox Game Pass su console, PC e Cloud, ma fra poco anche gli utenti Switch saranno in grado di apprezzarlo.

Da tempo si parla inoltre di una possibile collaborazione tra Xbox e Nintendo per un misterioso nuovo annuncio, anche se ovviamente non riguarderebbe questo titolo ma qualcosa di più corposo.

The Falconeer, esclusiva Xbox Series X di lancio, arriva anche su Nintendo Switch.

Come segnalato da Nintendo Everything, la Warrior Edition di The Falconeer include tutti gli ultimi aggiornamenti del gioco ed il DLC «Il cacciatore», che aggiunge una nuova classe per il giocatore, un drago Ormir da poter pilotare ed un set di razzi pilotati per il cilindro pirotecnico.

L’edizione speciale include anche il DLC «I confini del mondo», che aggiunge un nuovo boss e tre nuove missioni secondarie.

La sinossi del gioco sull’eShop ci ricorda che in questo titolo prenderemo il controllo del Falconiere, un potente guerriero dei cieli impegnato a solcare in volo un mondo dilaniato da generazioni di battaglie ideologiche.

Il gioco sarà disponibile al prezzo di 29,99€: potete già effettuare il pre-ordine cliccando qui o accedendo all’apposita pagina dall’eShop della vostra console.

I giocatori Switch potranno usufruire di questa, ormai ex, esclusiva Xbox Series X sulla propria console ibrida a partire dal 5 agosto 2021.

