Nintendo e Xbox, annuncio misterioso all’orizzonte?

Da tempo si parla che Microsoft possa volere espandere i propri confini, stringendo partnership più o meno valide atte ad ampliare ancora di più il bacino di utenza.

Ora, una nuova voce suggerisce che Nintendo e Xbox faranno un annuncio di un certo livello entro e non oltre la fine dell’anno. Il rumor è stata condiviso da Nick “Shpeshal Ed” Baker su Twitter, co-fondatore di XboxEra.com (via CB).

Più nel dettaglio, si fa riferimento a un video del 9 aprile scorso in cui il giornalista Jeff Grubb parla di vari argomenti, con una foto di Phil Spencer e un Nintendo Switch in bella vista. Nel filmato, Grubb afferma che “tutto sullo scaffale di Phil significa qualcosa”, tanto che sono in molti ad aver fatto due più due. Che sia un primo indizio che Xbox Game Pass possa arrivare su Switch? Al momento la risposta è no.

Ricordate Ludens sulla mensola?

Non sarebbe in ogni caso la prima volta che il buon Phil gioca uno scherzetto del genere ai giocatori, anticipando annunci a sorpresa mostrando oggetti sullo scaffale in bella mostra (l’esempio più celebre è sicuramente quello di Xbox Series S, console rivelata prima dell’annuncio ufficiale).

Impossibile non dimenticare neppure quando il boss Xbox mise in vista la statua di Ludens di Kojima Productions, posizionata accanto al logo Xbox (un dettaglio che ora, dopo le recenti indiscrezioni circa il fatto che prossimo gioco di Kojima potrebbe non uscire come esclusiva PlayStation, guadagnano ancora più significato).

Ricordiamo che Microsoft ha già pubblicato giochi come Ori and the Blind Forest e Minecraft sulla console Nintendo, mentre personaggi come Banjo-Kazooie e Steve sono giocabili in Super Smash Bros. Ultimate. Insomma, chi viveà vedrà: non ci resta che attendere nuove informazioni al riguardo.