Giochi gratis in arrivo su Switch: due mai usciti in Occidente

Nintendo ha appena annunciato che sono in arrivo 5 nuovi giochi gratis per gli abbonati a Switch Online: 4 di questi sono per SNES, mentre solo 1 si aggiungerà al catalogo NES.

Tra i titoli annunciati per il mercato europeo ed americano non sono presenti big, ma si tratta comunque di giochi che faranno crescere l’offerta degli abbonati Switch Online.

Ricordiamo che gli abbonati al servizio hanno anche ricevuto recentemente un nuovo titolo gratuito esclusivo: stiamo parlando ovviamente di Pac-Man 99, che ha trasformato lo storico gioco arcade in un battle royale.

L’ultimo aggiornamento di giochi gratis per le console retro disponibili nell’abbonamento risaliva invece a Febbraio 2021: nella nostra guida troverete tutto ciò che vi serve sapere sull’abbonamento di Nintendo.

Sono stati annunciati i nuovi giochi NES e SNES per Nintendo Switch Online.

Come riportato da Nintendo Life, i giochi in arrivo per gli abbonati su SNES sono Joe & Mac (conosciuto anche come Caveman Ninja), Magical Drop 2, Super Baseball Simulator 1000 e Spanky’s Quest per SNES, mentre su NES arriverà invece Ninja JaJaMaru-kun.

La particolarità delle release di questo mese è che sono presenti due titoli che non sono mai usciti in Occidente: sono Magical Drop 2 e Ninja JaJaMaru-kun, che per la prima volta possono essere giocati ufficialmente anche da utenti americani ed europei.

Per l’occasione, Nintendo ha anche rilasciato un trailer che mostra dettagliatamente questi giochi, che potete guardare qui sotto grazie al video pubblicato su YouTube:

Tutti e 5 i titoli saranno disponibili gratuitamente nelle rispettive app per Nintendo Switch dalla prossima settimana, a partire dal 26 maggio 2021.

Segnaliamo inoltre che gli utenti giapponesi avranno a disposizione in esclusiva un ulteriore gioco gratis per Super Famicom: si tratta di Fire Emblem Genealogy of the Holy War, anch’esso un titolo che non ha mai avuto una release estera.

A differenza degli altri titoli inclusi questo mese, avrebbe avuto bisogno di una traduzione appropriata per uscire nel nostro territorio, dato che la trama ricopre un ruolo fondamentale dell’esperienza.

Negli ultimi giorni si è però diffuso un rumor che, tra gli altri giochi a cui Nintendo starebbe lavorando, ci sarebbe in cantiere anche un remake di Genealogy of the Holy War: chissà che questa release su Switch Online non rappresenti un possibile indizio.

La scorsa settimana è stato invece rilasciato l’ultimo aggiornamento per Nintendo Switch: è il terzo nel giro di poche settimane.

