Nintendo Switch, disponibile aggiornamento 12.0.2: ecco cosa cambia

A sorpresa la grande N ha appena reso disponibile un nuovo aggiornamento per Nintendo Switch, portando il firmware della console alla versione 12.0.2.

Come ricordato anche da DualShockers, si tratta del terzo update rilasciato su Nintendo Switch da aprile, un chiaro segnale che la casa di Kyoto continua a lavorare per il futuro della propria console.

Non è chiaro se questo aggiornamento sia già riuscito a risolvere l’exploit segnalato qualche giorno fa, ma se non è stata questa l’occasione è probabile che nei prossimi giorni venga sistemato definitivamente.

L’ultima patch rilasciata precedentemente, ufficialmente, non sembrava aver cambiato più di tanto la console, ed anche in questo caso si sarebbe trattato di una semplice manutenzione.

Disponibile l'aggiornamento 12.0.2 per Nintendo Switch.

Nelle note ufficiali viene infatti riportata la solita dicitura generica per indicare che è stata «migliorata la stabilità», senza però entrare nello specifico sugli effettivi cambiamenti.

I dataminer hanno dunque deciso, ancora una volta, di indagare personalmente sull’ultima patch per scoprire eventuali cambiamenti nascosti.

L’affidabile OatmealDome ha quindi segnalato che sono state avvistate modifiche, nello specifico, a componenti centrali del sistema, al gestore delle applicazioni e sui driver bluetooth.

Ha poi sottolineato che, molto probabilmente, si è trattato di un semplice aggiornamento per risolvere qualche bug, ma come evidenziavamo non è chiaro se la cosa riguardi l’ultimo exploit oppure no.

[Nintendo Switch System Update] Firmware version 12.0.2 has been released. Official patch notes state “stability” as sole change. The following things have changed:

– core system components

– bluetooth driver

– application manager (pgl) Probably minor bug fixes… https://t.co/sCK6ObtS51 — OatmealDome (@OatmealDome) May 12, 2021

L’aggiornamento riguardante i driver bluetooth riteniamo però che sia particolarmente interessante, dato che tutte e le ultime patch firmware sono andate a condizionare questa interessante feature.

Ricordiamo infatti che, ufficialmente, Nintendo non supporta l’utilizzo di dispositivi esterni bluetooth, ma le ultime indicazioni sembrano presupporre che forse potrebbe esserci un’apertura a breve.

Già dalla versione 12.0.0 era stata nascosta la compatibilità con i driver bluetooth: quest’ulteriore patch potrebbe dunque essere la dimostrazione che Nintendo si stia semplicemente assicurando che funzioni adeguatamente prima di aprirla al pubblico.

Nel frattempo, Switch continua a realizzare incredibili record di vendita: ha già battuto Xbox 360 ed il Game Boy Advance, diventando una delle console Nintendo più vendute di sempre.

Davvero impressionanti anche i dati di vendita relativi ai giochi, con Mario Kart 8 Deluxe ed Animal Crossing: New Horizons che continuano a dominare la classifica.