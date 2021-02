Xbox Game Pass, si parte: disponibili i primi giochi gratis di febbraio

A partire dalla giornata di oggi, 4 febbraio 2021, ben quattro giochi sono stati aggiunti al catalogo di Xbox Game Pass. Si tratta, di fatto, di titoli davvero niente male, inclusi da ora in forma totalmente gratuita per tutti gli abbonati al servizio.

Si tratta di Monster Hunter World (Cloud), Project Winter (cloud, console e PC) The Falconeer (cloud, console e PC) e infine Ghost of a Tale (PC). Poco sotto, il tweet ufficiale di Xbox apparso sul profilo ufficiale del Colosso di Redmond.

BREAKING NEWS: these games were added today SOURCE: we're the ones who added them pic.twitter.com/ETQ2nPK8IF — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) February 4, 2021

Ecco, invece, i quattro giochi che lasceranno il catalogo tra una manciata di giorni:

De Blob – 15 febbraio – console

Ninja Gaiden 2 – 15 febbraio – console

World of Horror – 15 febbraio – PC

Shadows of the Damned – 16 febbraio – PC (con EA Play)

Una volta superata la scadenza, i titoli in questione non saranno più accessibili: qualora voleste giocarci, sarà quindi necessario acquistarli dallo store Xbox, come da consuetudine.

Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che Xbox Game Pass ci permette – grazie a un abbonamento a quota fissa – di accedere a una libreria di titoli on demand, ora su PC, Xbox e piattaforme mobile.

Ma non solo: è anche disponibile una versione Ultimate dell’abbonamento, la quale include anche i vantaggi di Live Gold inclusi tutti i giochi gratuiti: giorni fa ha iniziato a circolare la notizia che Microsoft sembrava intenzionata ad aumentare il prezzo base di Gold, poi fortunatamente smentita.

Infine, Amazon Italia ha di nuovo inserito in listino Xbox Series S, disponibile al prezzo di 299,99€: la console mira a un’esperienza di gaming a 1440p fino a 120 fps e conta su un SSD proprietario da 512 GB, oltre ad essere incentrata sul gaming in digitale, incluso Xbox Game Pass e xCloud. Affrettatevi a recuperarne una quindi, prima che vada nuovamente esaurita.