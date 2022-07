Un’esclusiva PS5 sarebbe in arrivo su Steam Deck, davvero

Le esclusive PlayStation sono da tempo dirette anche al mercato del PC gaming, tanto che da diverse settimane si parla del fatto che anche Returnal possa arrivare su PC.

Il titolo di Housemarque uscito in esclusiva PS5 (lo trovate su Amazon) è stato molto apprezzato dalla critica e dal pubblico, ragion per cui non sorprende che il gioco possa arrivare anche altrove.

Da vari mesi circolano infatti voci e indiscrezioni circa l’arrivo del roguelite acclamato da migliaia di giocatori anche su Steam.

Dopo le ultime conferme avute a inizio luglio, è infatti ora il turno di un’ulteriore buona notizia che vedrebbe il gioco supportato anche da Steam Deck.

Come riportato anche da VG247, in queste ore è stato pubblicato un altro aggiornamento nella pagina SteamDB del gioco, nel quale viene aggiunta la compatibilità con il controller Steam Deck.

Cosa significa? Probabilmente che il gioco arriverà per davvero su PC e sarà giocabile sulla piattaforma portatile di Valve, disponibile ormai da diverse settimane.

Il fatto che funzioni come questa vengano aggiunte proprio ora, prima ancora che la versione PC del titolo venga di fatto annunciata, suggerisce che potrebbe esserci una finestra piuttosto breve tra l’annuncio del gioco e la sua uscita effettiva.

Naturalmente, al momento in cui scriviamo, Sony non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sull’arrivo di Returnal su PC, quindi il nostro consiglio è di restare nei paraggi, in attesa della consueta conferma di rito (che a quanto pare non tarderà più di tanto ad arrivare).

Di recente sono anche emersi degli screenshot dello schema comandi su PC che, per quanto possano essere palesemente fake, sembrano però davvero molto realistici.

PlayStation, ad ogni modo, fa sul serio col mondo PC, visto e considerato che alcuni mesi fa ha creato addirittura un’etichetta apposita per i suoi titoli in uscita su personal computer.