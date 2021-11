Dopo God of War, potrebbero arrivare altre esclusive su PC: ecco le date

God of War arriverà su PC, è stato uno degli annunci più focosi delle ultime settimane e, da quanto emerge, potrebbe essere il primo di una lunga serie.

Il titolo di culto di Santa Monica Studio sbarcherà nel mondo del PC gaming a partire dal prossimo anno, e porterà l’avventura di Kratos su nuovi lidi.

Il porting, però, non sarà sviluppato dal team originale, ma da uno studio minore il cui lavoro sarà supervisionato dal director di God of War.

L’annuncio arrivò qualche settimana dopo un leak di GeForce Now, che effettivamente mostrava il gioco anche in versione PC.

Un leak che conteneva una lista di titoli che sarebbero arrivati su PC, tra giochi già annunciati e reveal a sorpresa.

Dalla stessa lista da cui poi abbiamo avuto la conferma di God of War arrivano ora delle date, relative all’uscita delle versioni PC di altri titoli come Final Fantasy VII Remake.

L’elenco di titoli è stato estrapolato dal database di cui sopra, e contiene una marea di prodotti che saranno compatibili con GeForce Now, in buona sostanza le versioni PC.

Sono tantissimi ovviamente, ma quelli più interessanti sono sicuramente alcune esclusive, per la maggior parte PlayStation.

E non solo qualcuno ha trovato i nomi che vi elenchiamo qui sotto ma, come vedrete, ci sono anche delle date di uscita (in formato americano):

Horizon Forbidden West: 2022-09-30

Shin Megami Tensei V: 2022-02-01

Returnal: 2022-04-30

Redfall: 2022-06-20

Final Fantasy VII Remake: 2022-06-01

Ghost of Tsushima: 2022-02-08

Kingdom Hearts IV: 2023-09-30

Sackboy: A Big Adventure: 2022-05-01

Project H2 (Hellblade 2?): 2022-09-30

The Elder Scrolls VI: 2024-01-02

Avowed: 2022-12-07

Non solo titoli della scuderia PlayStation, ma anche prodotti Switch come Shin Megami Tensei V, e anche un’azzardatissima data per The Elder Scrolls VI.

Se volete recuperare il leak di GeForce Now in questione, qui trovate la notizia da cui è partito tutto.

Se i nomi e le date possano sembrare improbabili, vi ricordiamo che per quanto riguarda Sackboy, ad esempio, c’è stata di recente un’altra conferma.

PlayStation, ad ogni modo, fa sul serio, perché ha creato addirittura un’etichetta apposita per i suoi titoli in uscita su PC.