Dopo Spider-Man, altre due esclusive PS5 arrivano su PC: c’è un indizio

Marvel’s Spider-Man è la prossima esclusiva PS4 e PS5 che arriverà su PC, insieme al sequel dedicato a Miles Morales.

Il videogioco dedicato all’Arrampicamuri è stato, per tantissimo tempo, araldo di PlayStation 4 (in questa versione) e poi di PlayStation 5 con la sua versione rimasterizzata.

Proprio quel Marvel’s Spider-Man Remastered che, durante lo State of Play di ieri, è stato annunciato in versione PC.

Altro titolo di un percorso che PlayStation sta intraprendendo con grande forza, perché il mondo PC avrà sempre più titoli pubblicati anche su console di casa Sony.

Dopo l’Uomo Ragno non è finita qui, a quanto pare, perché sono arrivate nuove conferme di altre due esclusive PlayStation che arriveranno su PC.

A seguito, per altro, di tantissimi rumor delle ultime settimane, pare proprio che Returnal e Sackboy: Una Grande Avventura saranno i prossimi titoli ad arrivare su Steam e soci.

Come riportato da VG247, sono arrivati nuovi indizi molto importanti riguardo l’arrivo di questi due titoli su PC. Degli screenshot che, senza mezze misure, riportano le interfacce dei due giochi relative alle impostazioni PC.

In questo post di Reddit sono stati divulgati gli screenshot originali, di cui vi riportiamo una breve selezione qui sotto:

Come potete vedere si tratta di immagini molto autentiche e, anche in mancanza di una conferma da parte di Sony, si tratta di screenshot che è difficile immaginare possano essere fasulli.

Sia Returnal che Sackboy erano presenti nel grande leak di GeForce Now di qualche tempo fa in cui, tra l’altro, c’era anche la versione PC di God of War, poi annunciata qualche tempo dopo.

Relativamente a Returnal, questa è una nuova conferma dopo un altro indizio che ha girato nel web qualche giorno fa.

A proposito di esclusive PS5, la prossima che arriverà pare che sarà estrema: ecco perché Forspoken sarà un gioco per adulti.