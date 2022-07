Returnal su PC è praticamente certo ormai, manca solo l’annuncio

Sono molte le esclusive PlayStation ad essere approdate su molte piattaforme, e da tanto tempo si parla del fatto che Returnal possa arrivare su PC.

Il titolo di Housemarque uscito in esclusiva PS5 (lo trovate su Amazon) è stato molto apprezzato dalla community, e proprio per questo molti sperano possa arrivare anche altrove.

Da mesi circolano voci riguardo l’arrivo di Returnal su PC, e con il tempo sono diventate informazioni sempre più affidabili.

E di recente sono emersi addirittura degli screenshot dello schema comandi su PC che, per quanto possano essere contraffatti, sembrano molto realistici.

Dopo tutti i recenti annunci quasi non sarebbe una sorpresa vedere Returnal in arrivo su PC, anche perché continuano ad emergere prove.

Come riporta VGC, il database di Steam di qualcosa che è molto probabile sia Returnal continua a ricevere aggiornamenti regolari.

SteamDB aveva mostrato, a maggio, la presenza di un nuovo prodotto nel database chiamato “Oregon”.

Sebbene questo nome in codice non dica esplicitamente che si tratti del titolo di Housemarque, tra le stringhe di localizzazione ci sono frasi come “Atropo”, “Torre di Sisifo”, “In Helio” e “Returning”, chiaramente collegati al roguelike per PS5.

Ora la pagina della cronologia del sito mostra che il gioco continua a ricevere nuove build su base giornaliera.

Ieri, ad esempio, gli achievement del gioco sono stati aggiornati con nuove localizzazioni, con l’aggiunta di 19 nuove lingue.

È palese, ormai, che Returnal arriverà su PC prima o poi. Confermando quel clamoroso leak di Nvidia di qualche tempo fa, che con il tempo si sta rivelando sempre più vero ad ogni annuncio confermato.

Si tratta solo dell’ennesima, nuova conferma dopo un altro indizio che ha girato nel web qualche tempo fa.

PlayStation, ad ogni modo, fa sul serio, perché ha creato addirittura un’etichetta apposita per i suoi titoli in uscita su PC.