Uncharted su PS5 potrebbe avere una data di uscita

Secondo un report apparso sulla pagina ufficiale, Uncharted: Legacy of Thieves Collection potrebbe essere rilasciato a maggio del prossimo anno.

Uncharted 4: Fine di un ladro e lo spin-off chiamato L’eredità perduta hanno portato a conclusione la saga di Nathan Drake, ancora amata da una legione di giocatori.

La nuova Legacy of Thieves Collection arriverà in ogni caso a soddisfare tutti coloro che desiderano giocare – o rigiocare – proprio gli ultimi capitoli.

Vero anche alcune perplessità sono sorte dopo che è emerso il nome del team di sviluppo che si è occuperà delle conversioni dei due giochi.

Come riportato su ResetEra, via NGG, qualcuno si è accorto che il codice sorgente del sito ufficiale ha un timestamp per la data di uscita della compilation, che quando si traduce nel prossimo 4 maggio 2022.

Al momento né Sony Interactive né Naughty Dog hanno confermato ufficialmente la notizia, la quale potrebbe essere comunicata già nelle prossime settimane.

Questa collezione aggiornata dei titoli della saga di Uncharted usciti nell’era PS4 sarà disponibile in ogni caso su PS5 e PC (quest’ultima pare uscirà poco dopo l’edizione per la console Sony).

Poco sotto, la descrizione ufficiale della collection Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri (questo il nome dell’edizione italiana):

Diventa una leggenda e lascia il segno in Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri. Vivi il pathos, la narrazione cinematografica e l’iconico franchise dei titoli campioni di incassi più elettrizzanti di Naughty Dog. Scopri le imprese del passato con i ladri Nathan Drake e Chloe Frazer, personaggi tanto carismatici quanto complessi, mentre viaggiano per il mondo in cerca di avventure e storie straordinarie. Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri include le acclamate vicende di Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L’Eredità Perduta, rimasterizzate magistralmente per la console PS5 con grafica e framerate migliorati.

Ricordiamo che alcuni giorni fa un rating aveva già suggerito quando uscirà questa collezione speciale dedicata al franchise di Uncharted.

Nel frattempo, avete letto che Tom Holland ha passato un periodo davvero duro sul set del film live-action di Uncharted, in uscita prossimamente?

Parlando ancora di Uncharted – in un certo senso – la creatrice della storia di Nathan Drake è attualmente al lavoro su un gioco Marvel AAA, potenzialmente incredibile.