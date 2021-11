PS5, arriva la periferica più costosa della console stessa

Gran Turismo DD PRO è nome del primo volante da gioco a trazione diretta per PS5 del produttore Fanatec, che offrirà “sensazioni di force feedback più fluide e dinamiche”.

Chiunque avrà voglia di giocare il prossimo Gran Turismo 7 (dopo il ben noto Gran Turismo Sport) al massimo delle possibilità, dovrebbe quindi farci un pensierino, nonostante il costo non sia propriamente accessibile ai più.

Del resto, il racing in questione si è mostrato già in ottima forma nell’ultima occasione in cui l’abbiamo visto in movimento, con tanto di data di uscita da segnare in rosso.

Basato sulla ormai celebre tecnologia force feedback introdotta per la prima volta nel lontano 2001 con il celebre Gran Turismo 3, il DD Pro è stato sviluppato in collaborazione con CSL DD e offre una impostazione di nuova generazione sotto forma di Direct Drive.

Il volante offre inoltre anche un display OLED bianco con informazioni visive, oltre a quattro stick direzionali five-way posizionati accanto ai classici pulsanti di input del marchio PlayStation.

Il Gran Turismo DD PRO è disponibile per il preordine da oggi e sarà venduto al dettaglio per 699,95 dollari (quindi, non propriamente per tutte le tasche) con una data di uscita fissata per il mese di marzo 2022.

Poco sotto, trovate un video di presentazione della periferica (via PSU):

