Uncharted Legacy of Thieves Collection, Naughty Dog non è al lavoro sulla versione PC

Il PlayStation Showcase 2021 ha rappresentato un’occasione ghiotta per tutti i fan di Uncharted, in particolar modo per chi ha sempre voluto vivere le gesta di Nathan Drake su PC.

La Legacy of Thieves Collection fresca di presentazione includerà non solo il quarto episodio della saga firmata Naughty Dog, ma anche lo spin-off The Lost Legacy.

Se per qualsiasi motivo siete appena venuti a conoscenza di questa novità e volete dare subito un’occhiata al trailer, ve lo abbiamo puntualmente fornito in sede di annuncio.

La saga action adventure ha saputo costruirsi una fanbase nutrita e Amy Hennig, creatrice della serie, ha dato il suo contributo anche in Forspoken.

La collection arriverà nei primi mesi del 2022 su PS5 e PC, ma a quanto pare Naughty Dog sta lavorando solo alla versione per l’ammiraglia Sony.

Come riportato da GameRant, la versione per PC sarà infatti sviluppata da Iron Galaxy, uno studio totalmente differente che in passato si è occupato dei porting di Destiny, Skyrim e Overwatch (ancora una volta su PC).

Il curriculum di Iron Galaxy dovrebbe quindi rassicurare i fan che avrebbero preferito vedere Naughty Dog al timone di entrambi i progetti, mentre il trailer ha già dato una serie di suggerimenti su ciò che il gioco sarà in grado di fare.

È molto probabile che la software house statunitense punti molto su questo progetto, che rappresenta un ottimo punto di partenza per tutti gli utenti PC affascinati dalla saga.

Malgrado l’innegabile caratura dell’annuncio, alcuni fan hanno sottolineato che Naughty Dog avrebbe potuto includere anche i primi tre capitoli di Uncharted in versione remaster, in modo simile a quanto avvenuto con la Nathan Drake Collection su PS4.

Il franchise è di importanza primaria per Naughty Dog, e un’intera location del terzo episodio è stata letteralmente copiata e incollata su The Last of Us.

Intanto i lavori sul film di Uncharted vanno avanti, ed è possibile affermare con un certo grado di sicurezza che gli appassionati non rimarranno delusi.

Se temete di esservi persi qualche annuncio dalla conferenza PlayStation, potete recuperare tutto ciò che vi è sfuggito grazie al nostro puntuale e ricco recap.