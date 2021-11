Uncharted, il film ha “spezzato” il protagonista

L’attore Tom Holland ha passato un periodo particolarmente difficile sul set del film live-action di Uncharted prodotto da Sony, arrivando a dire che le riprese della pellicola lo hanno «spezzato».

I fan di Uncharted 4: Fine di un ladro e del resto della saga attendono infatti con trepidazione l’uscita del film nelle sale, che a quanto pare narrerà le origini di Nathan Drake.

Nel primo trailer rilasciato poche settimane fa, abbiamo infatti potuto dare un primo sguardo a Holland nei panni del giovane archeologo, alla ricerca di tesori perduti proprio come nella saga videoludica di Naughty Dog.

Questo, senza contare anche l’arrivo ormai prossimo di Uncharted di Naughty Dog su console PS5 e PC con la nuova Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

In un’intervista con GQ (via IGN USA), Holland ha discusso della pressione fisica e mentale che le riprese di progetti come Uncharted e i vari film Marvel hanno richiesto nel corso degli anni.

«Andavo in palestra la mattina e pensavo: ‘Oh, mio Dio, devo essermi strappato qualcosa nella gamba’, e i ragazzi dicevano: ‘Non è così, sei solo stanco e stai invecchiando‘», ha detto Holland.

«Non mi sono mai reso conto di quanto sia fortunato che Spider-Man indossi una maschera, perché quando rimbalza in giro e vola dagli edifici, è tutto in computer grafica. In Uncharted ci sono solo io in una henley e pantaloni cargo. Quel film mi ha davvero spezzato.»

Holland ha aggiunto di aver sviluppato una tendinite non appena le riprese di Uncharted si sono concluse all’inizio del 2021. L’attore ha anche parlato della stanchezza fisica che ha provato durante il press tour per Spider-Man: Homecoming, viaggiando in 17 paesi e facendo letteralmente i salti mortali.

«Ero molto sotto pressione per finire il lavoro della giornata. Quella è stata la prima volta in cui mi sono davvero detto: ‘No, ora ho finito. Vi ho dato tutto’», ha concluso Holland.

Avete letto anche che la creatrice di Uncharted è attualmente al lavoro su un gioco Marvel Tripla A, basato su dei personaggi che potrebbero rivelarsi realmente sorprendenti?