Svelati gli eroi del gioco Marvel dalla creatrice di Uncharted?

Il progetto Tripla A di Amy Hennig con la collaborazione di Skydance Media è uscito dall’ombra alcuni giorni fa, svelandosi come un titolo ambientato nell’universo Marvel.

Del resto, i supereroi della Casa delle Idee non sembrano voler passare mai di moda, grazie anche all’uscita del recente Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Il nuovo action adventure dedicato a Star-Lord, Rocket Raccoon, Groot e soci non sembra però essere partito con il piede giusto per quanto riguarda le vendite, al netto della qualità intrinseca del prodotto.

Vero anche che a tentare di salvare la situazione sta per pensarci Spider-Man, grazie al suo arrivo previsto entro la fine del mese di novembre.

Ora, come riportato anche da Gamingbolt, nel nuovo podcast di Fatman Beyond il co-conduttore nonché scrittore Marvel e DC Marc Bernardin ha confermato che sta lavorando al gioco di Skydance nel team di sceneggiatori insieme ad Hennig.

Incalzato dagli utenti in chat, Bernardin ha reso noto che qualcuno avrebbe indovinato il protagonista (o i protagonisti) del misterioso gioco Marvel.

Due nomi su tutti sono quelli di Ant-Man e dei Fantastici 4, sebbene al momento si tratta solo di supposizioni assolutamente non confermate in veste ufficiale.

Poco sotto, il post Twitter che ha dato il là alle recenti indiscrezioni.

On the new Fatman Beyond, Marc Bernardin reveals he's a writer on Amy Hennig's new Marvel game. Kevin Smith says chat guessed the game immediately. The two viable guesses were Ant-Man and Fantastic Four.

So my money's on Amy Hennig making Fantastic Four. https://t.co/wkvKyMIiy7 pic.twitter.com/CzbvjSxBIE

— Ben Hanson (@yozetty) November 4, 2021