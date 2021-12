Uncharted su PS5 ha una data di uscita (con feature next-gen)

La saga di Uncharted è arrivata alla “fine” durante la generazione PS4, grazie all’epilogo delle rocambolesche avventure di Nathan Drake.

Dopo il notevole Uncharted 4: Fine di un ladro e lo spin-off chiamato L’eredità perduta, la serie è stata congelata in attesa di tempi migliori, magari con un quinto capitolo ufficiale.

A settembre è stato rivelato che il franchise Naughty Dog arriverà presto su console PS5 e PC con la Uncharted: Legacy of Thieves Collection, noto in Italia come Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri

Nonostante il nome del team di sviluppo che si è occupato delle conversioni non avesse fatto gridare al miracolo, sono in molti a chiedersi quando questa compilation vedrà la luce: ora, Sony Interactive ha confermato la data di uscita ufficiale.

Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri verrà infatti lanciato il 28 gennaio 2022 su PS5, mentre su PC è atteso genericamente nel corso del 2022.

Ma non solo: poco sotto alcune caratteristiche inedite che Raccolta L’eredità dei ladri avrà in questa sua nuova edizione PlayStation 5.

Fidelity Mode: 4K 30 FPS

Performance Mode: 60 FPS mode

Performance+ Mode: 1080p 120 FPS

Tempi di caricamento migliorati

Supporto all’audio in 3D

Supporto al DualSense

Il basso, potete ammirare anche un nuovo trailer che conferma l’avvio dei preordini di Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri:

Infine, per non farsi mancare niente, ecco la descrizione ufficiale della compilation che è possibile leggere su Steam:

Rivivi le avventure di Nathan Drake e Chloe Frazer, impegnati ad affrontare il loro passato e a forgiare il proprio destino. UNCHARTED: Raccolta L’eredità dei ladri include le acclamate avventure per giocatore singolo di UNCHARTED 4: Fine di un Ladro e di UNCHARTED: L’Eredità Perduta.

Parlando sempre di Uncharted, questa volta in carne e ossa, avete letto che l’attore Tom Holland ha passato un periodo particolarmente difficile sul set del film live-action prodotto da Sony e in uscita nelle prossime settimane?

Ma non solo: la creatrice di Uncharted è attualmente al lavoro su un gioco Marvel Tripla A, basato su dei personaggi potenzialmente davvero molto interessanti.