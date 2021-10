Uncharted, quanto “videogioco” c’è nel film ufficiale? Un video ce lo mostra

Uncharted, la serie di videogiochi sviluppata da Naughty Dog, diventerà un film con attori in carne e ossa in uscita nei primi mesi del prossimo anno.

Dopo il notevole Uncharted 4: Fine di un ladro, i fan attendono infatti con trepidazione un quinto capitolo ufficiale, sebbene al momento tutto taccia il tal senso.

Come visto nel primo trailer rilasciato in queste ore, nel film Tom Holland sarà un giovanissimo Nathan Drake, alla ricerca di tesori perduti proprio come nel videogioco omonimo.

Già grazie a un primissimo leak di scarsa qualità apparso nelle scorse ore, avevamo potuto intuire che Sony Pictures e PlayStation Studios hanno intenzione di omaggiare col film – e non poco – la serie videoludica.

Ora, un po’ a sorpresa, è stato pubblicato un secondo video dietro le quinte in grado di svelarci alcuni retroscena sulla lavorazione del film.

Nel filmato troviamo Holland e Mark Wahlberg mostrarci alcune curiosità sullo sviluppo della prima avventura di Nate e Sully alla ricerca del più grande tesoro mai trovato.

Tom Holland and Mark Wahlberg take you behind-the-scenes of Nate and Sully’s first adventure on the search for the greatest treasure never found.

The globe-trotting journey begins in #UnchartedMovie, exclusively in movie theaters February 18. pic.twitter.com/11O3sY6jTM

— Uncharted (@unchartedmovie) October 21, 2021