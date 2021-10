Uncharted, il film: spunta online il primo trailer (e c’è una scena del gioco)

I fan stanno sicuramente attendendo con ansia novità per il film di Uncharted, tratto dall’omonima serie videoludica in esclusiva per console PlayStation realizzata da Naughty Dog, che sarà un vero e proprio prequel della saga.

Le ultime indiscrezioni segnalavano che un trailer del film di Uncharted sarebbe dovuto uscire oggi: nonostante Sony non abbia ancora confermato ufficialmente la notizia, nelle scorse ore è già emerso online il suo primo spezzone.

Proprio nella giornata di ieri avevamo infatti segnalato come fosse previsto per la giornata di oggi il trailer vero e proprio, con l’indiscrezione che sembrerebbe essere stata confermata dal primo leak.

Dalle prime immagini era apparso evidente come l’adattamento cinematografico avrebbe avuto un aspetto molto somigliante al videogioco: un’impressione confermata dal primo trailer emerso in rete.

Non è ancora disponibile una versione completa della presentazione completa programmata da Sony, ma sulla rete è già possibile trovare online il primo leak del trailer ufficiale (via Eurogamer.net).

Il video, come spesso accade per i leak cinematografici, non appare di elevatissima qualità, ma ci permette di dare uno primo sguardo al Nathan Drake interpretato da Tom Holland, con una brevissima occhiata anche a Mark Wahlberg nei panni di Sully, l’iconico mentore del protagonista.

Di seguito potete osservare voi stessi il primo leak del film di Uncharted, che inizierà mostrando una scena decisamente familiare per gli appassionati della saga:

Leaked off screen footage of the Uncharted Movie trailer. Full trailer is expected tomorrow. Movie seems to release in February 2022. pic.twitter.com/ZBOiDSIjnR — MauroNL (@MauroNL3) October 20, 2021

Sembra infatti che per il film sia stata utilizzata una delle scene più iconiche del terzo capitolo di Uncharted, quando Nathan Drake deve atterrare in sicurezza dopo essere stato buttato fuori da un aereo in volo: una decisione sicuramente curiosa, dato che il lungometraggio rappresenta un prequel della saga.

Il trailer ha inoltre rivelato quella che dovrebbe essere la data di lancio del film: la release cinematografica sarebbe infatti prevista per il 18 febbraio 2022, almeno per quanto riguarda il territorio americano.

A questo punto, sembra ormai questione di tempo prima che Sony possa rilasciare la versione completa del trailer: naturalmente vi terremo aggiornati sulle nostre pagine con le ultime novità sulla vicenda.

Dopo i molteplici rinvii che hanno coinvolto il film, questa volta sembrerebbe essere stata decisa una data definitiva per il progetto: vedremo se effettivamente sarà confermata nelle prossime ore.

Tom Holland aveva precedentemente ammesso di non essere sicuro di essere stato un buon Nathan Drake e che, se dovesse rigirare alcune scene, le farebbe diversamente.

In attesa che Sony rilasci ufficialmente la versione completa del trailer, potete anche osservare un breve sneak peek per vedere il film in azione.