Rinviato (per l’ennesima volta) il film di Uncharted

Il film di Uncharted è stato rinviato per l’ennesima volta in seguito ad una riorganizzazione delle uscite delle pellicole di Sony.

A pagare le conseguenze di questa riorganizzazione, come riporta Deadline, sono anche Cinderella (ora in arrivo in estate) e Ghostbusters: Afterlife (programmato per l’autunno).

In virtù di questo ennesimo cambio di tabella di marcia, dettato dall’evoluzione della pandemia di COVID-19, Uncharted è stato invece spostato all’11 febbraio 2022 dalla precedente data, fissata al 16 luglio 2021.

La produzione di questa pellicola appare ai più stregata, sia per i tanti cambiamenti alla regia che per le fluttuazioni della sua data d’uscita.

Si tratta del settimo cambiamento, con sei rinvii e un’anticipazione che aveva portato ottimisticamente all’ultima data del 16 luglio.

Queste tutte le date scelte finora:

10 giugno 2016

30 giugno 2017

18 dicembre 2020

5 marzo 2021

8 ottobre 2021

16 luglio 2021

Una storia che va avanti addirittura dal 2016 e che ha visto cambi di direzione a livello di sceneggiatura, cast e regia nel corso del tempo.

Diversamente dalle “puntate precedenti”, però, stavolta abbiamo almeno la certezza che le riprese siano state terminate.

Dal set erano arrivate soltanto pochi giorni fa le prime immagini e il fatto che la macchina promozionale si fosse messa in moto lasciava ben sperare ma, a quanto pare, servirà ancora un altro po’ di pazienza.