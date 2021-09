Uncharted ha fatto scuola: l’autrice al lavoro su un big PS5

Durante il PlayStation Showcase di ieri, sono stati mostrati un gran numero di titoli in uscita su PS4 e PS5 nei prossimi mesi, anche quelli relativi alle terze parti.

La console next-gen che ha da poco ospitato giochi come Returnal riceverà varie esclusive, tra cui un titolo d’avventura prodotto da Square Enix che potrebbe nascondere ben più di una sorpresa.

Parliamo ovviamente di Forspoken, in uscita esclusivamente su piattaforma PS5 nel corso della prossima primavera.

Del resto, considerando i giochi cross-gen e quelli esclusivi next-gen mostrati ieri, l’avventura di Frey è sicuramente una delle più promettenti tra quelle in uscita nei prossimi mesi.

Ora, via PlayStation Blog, è stato confermato che Forspoken vedrà la partecipazione di alcuni talenti dell’industria, anche per quanto riguarda la sceneggiatura originale del gioco.

Raio Mitsuno, il creative producer di Luminous Productions, ha dichiarato che Frey è interpretata da Ella Balinska, oltre a rivelare il cast composto da Jonathan Cake, Janina Gavankar, Keala Settle e Monica Barbaro.

Ma non solo: la musica del trailer mostrato ieri è stata composta dal leggendario Bear McCreary, che forse conoscerete per il suo lavoro su God of War (2018) e The Walking Dead. Anche il noto Garry Schyman (BioShock) è all’opera sulle tracce musicali del gioco.

Mitsuno ha però reso noti i nomi di alcuni dei talentuosi scrittori al lavoro sul gioco. Tra questi figurano Gary Whitta (Rogue One: A Star Wars Story) Allison Rymer e Todd Stashwick.

A spiccare è però la presenza di Amy Henning, autrice dalla serie Uncharted, che insieme agli altri ha lavorato attivamente alla creazione della storia del viaggio di Frey.

Ricordiamo che ieri è stata anche l’occasione per il reveal di Marvel’s Wolverine e Marvel’s Spider-Man 2, entrambi a cura di Insomniac Games, due giochi che sicuramente non mancheranno di emozionare i fan Marvel Comics.

Ma non solo: avete visto anche che durante il PlayStation Showcase è stato mostrato il ritorno di Uncharted, per la prima volta in uscita anche su piattaforma PC?

Per concludere, il PlayStation Showcase ha visto anche il ritorno di nuovo Gran Turismo 7, tornato in pista e pronto a sfrecciare nel corso del 2022.