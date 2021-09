Forspoken svela gameplay e storia nel nuovo trailer: c’è la finestra di lancio

Durante l’evento PlayStation Showcase, Sony ha avuto modo di mostrare più dettagliatamente anche Forspoken, la nuova esclusiva console PS5 realizzata da Square Enix e Luminous Productions.

La software house, composta principalmente da sviluppatori che hanno contribuito a realizzare Final Fantasy XV, è dunque riuscita a mostrare agli appassionati cosa aspettarsi dalla prossima esclusiva next-gen.

La notizia era nell’aria ormai da diversi giorni, dopo che erano arrivati degli indizi importanti sulla sua presenza all’interno del PlayStation Showcase.

L’evento di Sony è stato carico di trailer e di annunci che potrete rivedere comodamente nel nostro recap: nel frattempo, potete recuperare il filmato di Forspoken mostrato durante il PlayStation Showcase qui sotto.

Attraverso il PlayStation Blog italiano, il creative producer Raio Mitsuno ha avuto modo di approfondire nel dettaglio alcuni elementi chiave di Forspoken, compresi alcuni dei membri chiave che stanno contribuendo alla produzione.

La colonna sonora infatti, particolarmente ben realizzata, è stata realizzata da Bear McCreary, che in precedenza aveva lavorato anche all’ultimo capitolo di God of War, e da Gary Schyman, che ha invece collaborato precedentemente per le tracce di BioShock.

Tra gli scrittori della storia, che vedrà la protagonista Frey venire trasportata da New York in un mondo dove la fantasia e gli incubi sono reali, ha invece sottolineato la presenza, tra gli altri, di Amy Henning, direttamente dalla serie Uncharted, e di Gary Whitta, da Rogue One: A Star Wars Story.

Frey (interpretata da Ella Basinska) dovrà dunque imparare a padroneggiare le proprie abilità, aiutata dal suo bracciale magico senziente Cuff (Jonathan Cake), che la guiderà nelle terre di Athia.

Il trailer, oltre a mostrarci dettagliatamente l’impressionante grafica ed il gameplay adrenalinico, ha finalmente svelato quale sarà il periodo di lancio di Forspoken: l’esclusiva console PS5, che arriverà anche su PC, uscirà durante la primavera del 2022.

Non è invece ancora dato sapere quale sarà il giorno esatto del lancio, ma grazie a questo trailer adesso i fan sapranno che lo sviluppo del titolo è sicuramente a buon punto e non dovrebbe mancare molto per l’uscita, salvo improvvisi rinvii.

L’annuncio di Forspoken era arrivato misteriosamente quasi un anno fa, ma già allora Square Enix aveva lasciato intendere che si sarebbe trattato di un progetto ambizioso.

Gli sviluppatori avevano infatti ammesso che il loro obiettivo era realizzare la miglior grafica open world mai vista in un open world su PS5.

Per riuscire in questo obiettivo, Square Enix ha anche annunciato il supporto alla tecnologia FidelityFX Super Resolution, il «DLSS» di AMD che migliora la grafica dei giochi.