Uncharted 4 e Breath of the Wild hanno avuto una cosa curiosa in comune

Difficile pensare che Uncharted 4 e The Legend of Zelda: Breath of the Wild possano condividere qualcosa, eppure per un momento è stato proprio così.

Ma Uncharted 4 è precedente all’ultima avventura di Link, come ci ha ricordato Abby di recente, ed è impossibile pensare che possa essere stato d’ispirazione.

In comune hanno, almeno, una cura per i dettagli strepitosa. Sia Naughty Dog che Nintendo, infatti, non lasciano niente al caso nei propri titoli e si vede.

Quindi cosa possono mai avere avuto in comune Uncharted 4 e The Legend of Zelda: Breath of the Wild? Ce lo svela Pushsquare.

O meglio ce lo svela Josh Scherr, co-sceneggiatore dell’avventura di Naughty Dog che, ospite di una puntata del canale Couch Soup, ha raccontato un aneddoto sullo sviluppo del gioco.

La puntata la trovate qui sotto:

Scherr ha parlato dei retroscena nello sviluppo di Uncharted 4, e in particolare di quelle cose che vengono tagliate tra le prime idee sul game design.

Nello specifico, il quarto capitolo della saga avrebbe dovuto avere una meccanica legata alla resistenza, la stamina, durante le arrampicate:

«Stavamo cercando di fare alcune cose interessanti con la meccanica dell’arrampicata. La versione breve è che abbiamo fatto cose interessanti con una barra della resistenza, cercando di renderla più impegnativo»

Le arrampicate di Nathan Drake sarebbero dovute essere simili a quelle di Link, con una barra della resistenza come sfida ulteriore.

Scherr rivela che l’idea non piacque a Naughty Dog, che ritenne l’inserimento di una dinamica del genere poco uniforme con il resto dell’esperienza di gioco.

