Uncharted e The Last of Us si uniscono in un crossover “artistico”

Oltre ad essere entrambi di Naughty Dog, Uncharted e The Last of Us non hanno dei legami reali come videogiochi in sé.

Con la recente raccolta L’Eredità dei Ladri, che potete recuperare su Amazon, entrambi i franchise sono arrivati anche su PS5 con delle versioni aggiornate.

The Last of Us Part II, l’ultimo capolavoro di Naughty Dog, si è infatti aggiornato per l’ultima generazione di console PlayStation circa un anno fa.

Anche il vociferato remake del precedente capitolo potrebbe tornare su PS5, anche se per ora non ci sono notizie né conferme ufficiali.

Al di là dei legami e degli easter egg, Uncharted e The Last of Us condividono molte delle cifre stilistiche di Naughty Dog.

Una cura per l’aspetto narrativo dei videogiochi, con grandi personaggi inseriti in storie meravigliose. I videogiochi ND si notano subito, insomma, per tanti motivi diversi.

E, attraverso il profilo Twitter ufficiale del team di sviluppo, c’è anche un’altra cosa che lega i due franchise: le illustrazioni.

A familiar face in our submissions — @JakeKontou sent us his digital illustration of Joel and Ellie. You might recognize his work from the cover of UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection! Send us your own art, cosplay, and more here: https://t.co/Phy0iNAB13 pic.twitter.com/udTx0N7CCH — Naughty Dog (@Naughty_Dog) May 6, 2022

Queste due illustrazioni di Joel ed Ellie da The Last of Us Part II vi ricordano qualcosa? Nel caso non abbiate visto l’immagine qui sopra, messa come piccolo indizio, ve lo diciamo noi.

Si tratta dello stesso stile utilizzato per la boxart del già citato Uncharted: Raccolta l’Eredità dei Ladri, ad opera dell’artista Jake Kontou. I due protagonisti del secondo The Last of Us hanno un taglio ancora più malinconico con questo stile, che Naughty Dog stessa ha commissionato all’artista.

E, come vedete dal tweet originale, potete mandare voi stessi le vostre creazioni tra disegni, cosplay e quant’altro. Chissà che non vengano ricondivise!

Chissà se Kontou verrà ingaggiato anche per qualche lavoro sulla serie tv di The Last of Us, di cui ogni settimana scopriamo sempre qualche dietro le quinte inedito: come questo.

I due titoli, però, si sono collegati in un certo senso già in almeno un paio di occasioni. La prima è un easter egg apparso all’interno di Uncharted 4, che rimanda proprio a The Last of Us.

E anche con due personaggi che, secondo alcune analisi della community, sono più simili di quanto si possa immaginare.