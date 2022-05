Breath of the Wild, un easter egg svela una cura per i dettagli maniacale

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è un videogioco davvero ricco, di dettagli, di storie, personaggi e cose che riempiono le partite dei videogiocatori.

Il capolavoro per Nintendo Switch, che potete recuperare su Amazon, ha regalato ai giocatori tantissime emozioni, sia per quanto riguarda la storia che il gameplay.

Alcuni giocatori hanno affrontato i combattimenti in giro per Hyrule in vari modi, tra cui anche quelli più comici… anche se partono con buone intenzioni.

Breath of the Wild è un titolo che offre tantissime possibilità per chiunque voglia esplorare il suo gameplay. Chi lo fa con attenzione si esibisce in imprese incredibili come queste.

La storia di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, quella pregressa al risveglio di Link, è uno degli elementi più affascinanti della narrazione del titolo per Nintendo Switch.

Nel gioco è possibile rivivere alcuni ricordi, del tutto opzionali, che mostrano il passato di Link, Zelda, dei Campioni, e in generale la storia che ha portato all’ascesa della Calamità Ganon.

I giocatori devono trovarli fisicamente in giro per la mappa per assistere ad una cutscene, ed uno in particolare nasconde un easter egg. Si tratta dell’ultimo, che viene sbloccato solamente quando Link riesce a rivivere tutti gli altri ricordi.

Il ricordo finale nasconde un segreto che, come riporta Nintendo Life, dimostra la cura maniacale di Nintendo per i dettagli di Breath of the Wild.

Impa mostra a Link una foto che raffigura il luogo dove è nascosto il ricordo finale. Il modo in cui Link interagisce con esso cambia se viene fatta una foto… alla foto in questione:

Come potete vedere dal videoconfronto qui sopra, il gioco si accorge se avete fatto una foto all’indizio di Impa, modificando leggermente il filmato per mostrare Link che controlla velocemente la tavoletta Sheikah.

Un dettaglio davvero incredibile, che dimostra quanto Nintendo ami fare le cose con cura. Anche per l’atteso sequel, di cui un doppiatore italiano ha svelato un dettaglio importante.

In attesa dell’uscita, ecco tutto quello che dovete sapere su The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.