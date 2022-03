Un’attrice sarebbe per noi la perfetta Principessa Zelda, in live action

I film basati sui videogiochi stanno vivendo una vera e propria rinascita, grazie anche a pellicole come quelle dedicata a Resident Evil e Sonic.

Di recente, un big PlayStation è stato portato sul grande schermo: stiamo parlando di Uncharted, prodotto da Sony Pictures e PlayStation Productions.

Il successo della pellicola è stato tale da dare il via a un vero e proprio franchise cinematografico, nonostante i brand che presto approderanno al cinema e nelle serie TV sono molteplici.

I fan amerebbero infatti vedere anche la saga Nintendo di The Legend of Zelda, tanto che ora noi di SpazioGames abbiamo intercettato – se così possiamo dire – l’attrice perfetta a vestire i panni della principessa Zelda in un eventuale live action.

Stiamo parlando di Hunter Schafer, attrice, modella e attivista statunitense, considerata una delle modelle transgender più importanti del mondo.

Schafer ha guadagnato grande popolarità dopo aver interpretato il ruolo di Jules Vaughn nella serie televisiva di HBO Euphoria.

L’attrice è infatti apparsa in gran forma lo scorso 27 marzo, in occasione del party indetto da Vanity Fair in occasione degli Oscar 2022, sfoggiando un look che non può non rimandare alla principessa più celebre del mondo Nintendo.

Poco sotto, alcuni bellissimi scatti di Schafer (via Hunter-Schafer.com):

Al momento in cui scriviamo, non è ancora stato confermato che The Legend of Zelda diventerà mai un live action con attori in carne e ossa, ma come spesso si dice in questi casi la speranza è sempre l’ultima a morire.

