Uncharted Il Film è già un successo: Sony anticipa novità importanti

Il lancio di Uncharted – Il Film nelle sale cinematografiche è stato uno degli eventi più attesi del 2022: c’è stata infatti tanta curiosità di scoprire come sarebbero state adattate le avventure di Nathan Drake in versione live action.

Il film ufficiale di Uncharted è stato reso disponibile al cinema soltanto la scorsa settimana e a distanza di meno di 7 giorni dal lancio è già arrivato il momento calcolare i primi risultati ottenuti al botteghino, che stando alle dichiarazioni di Sony sarebbero molto incoraggianti.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione dedicata, l’adattamento è risultato convincente per via della giusta combinazione di azione, humor e di caratterizzazione dei personaggi, che si fanno apprezzare proprio come nella serie videoludica.

Sebbene la critica internazionale abbia reagito all’ultima avventura di Tom Holland con giudizi più freddi, il pubblico pare aver risposto con grande entusiasmo, commentando positivamente in rete la produzione cinematografica e facendo guadagnare ottimi incassi al botteghino.

Tom Rothman, il boss di Sony Pictures, ha commentato con entusiasmo proprio la grande risposta dei fan, lasciando intendere che le avventure di Nathan Drake non sono finite qui (via Push Square):

«Grazie a oltre 100 milioni di dollari ottenuti al box office a livello mondiale in un solo fine settimana, e con un giudizio positivo del 90% del pubblico su Rotten Tomatoes, Uncharted è diventato un nuovo franchise cinematografico di successo per la compagnia».

Al momento il film di Uncharted ha incassato infatti ben 139 milioni di dollari in tutto il mondo, il che significa che Sony ha già recuperato la cifra spesa per la sua produzione.

Le parole di Rothman hanno inoltre evidenziato che il franchise di Naughty Dog è diventata ufficialmente una saga cinematografica: a questo punto i fan potranno aspettarsi con molta probabilità anche l’annuncio di sequel che proseguano le avventure di Nathan Drake.

Naturalmente non è ancora arrivata una conferma ufficiale sui prossimi film della saga, ma a giudicare dalle parole di Sony Pictures la programmazione di nuovi episodi sembra ormai essere quasi una formalità.

Sarà sicuramente entusiasta l’attore Tom Holland, che aveva confermato di aver «solo grattato la superficie» e di voler tornare presto a lavorare su un sequel.

Anche il regista aveva confermato l’intenzione di tornare a lavorare sulla saga, svelando che vorrebbe aggiungere un’altra iconica scena dei videogiochi.