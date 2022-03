The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è stato ufficialmente rinviato

Brutte notizie per chi stava aspettando il sequel dell’ultimo Zelda, perché Nintendo ha ufficialmente rinviato The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Il sequel diretto del capolavoro uscito su Nintendo Switch nel 2017 è stato uno degli annunci più importanti degli ultimi anni.

A gennaio, effettivamente, qualcuno aveva ipotizzato che sarebbero arrivate delle novità riguardo Breath of the Wild 2, visto il grande periodo di silenzio.

Qualcuno ha addirittura diffuso un titolo ufficiale di Breath of the Wild 2, non sapendo che sarebbe arrivata la notizia funesta del periodo di uscita rinviato.

Inutile girarci intorno, quindi: Breath of the Wild 2 è stato rinviato, ma ora sappiamo quale sarà il nuovo periodo di uscita.

Con un collegamento curioso con il precedente episodio, il sequel di Breath of the Wild uscirà sempre nello stesso periodo.

La primavera del 2023, che è il periodo di uscita indicato da Eiji Aonuma nel video che trovate qui sotto:

Eiji Aonuma, il producer della serie The Legend of Zelda, ci aggiorna sul periodo di uscita del seguito di The Legend of #Zelda: Breath of the Wild. pic.twitter.com/rdOKm1m3tQ — Nintendo Italia (@NintendoItalia) March 29, 2022

Aonuma conferma la volontà iniziale di uscire entro il 2022 ma, nell’ottica di inseguire la migliore qualità possibile, è stato deciso di piazzare Breath of the Wild 2 nella primavera del 2023.

«A tutti coloro che non vedevano l’ora di giocarci quest’anno, le nostre più sentite scuse», dice Aonuma in uno stralcio del video. L’attesa farà sì che il gioco possa diventare “un’esperienza speciale”.

Se non altro i più attenti avranno notato che, nel filmato, ci sono alcuni frame inediti che mostrano Link e la Spada Suprema. Magra consolazione.

E pensare che, proprio qualche giorno fa, era arrivata una rassicurazione riguardo la data di uscita, che qualcuno aveva ipotizzato potesse essere il 2022.

Qualcuno aveva ipotizzato che l’annuncio sarebbe potuto arrivare effettivamente entro l’inizio di aprile, e Nintendo (purtroppo) è stata puntuale.

Nel frattempo, ripassate le nostre teorie e ipotesi sul sequel, di cui vi abbiamo parlato qualche tempo fa.