Un’altra esclusiva PS5 sta arrivando su PC, arriva una nuova conferma

Le esclusive PS5 stanno arrivando sempre di più su PC, anche se ne mancano ancora alcune all’appello nonostante i continui riferimenti.

Tra le più imponenti c’è sicuramente Marvel’s Spider-Man, originariamente uscito su PlayStation 4 (lo trovate su Amazon), che ha fatto il suo recente esordio su PC.

Insieme al suo carico di bug, come sempre capita ai titoli all’esordio su PC, anche se quello più recente è davvero terrificante.

Mancano ancora dei giochi PS5 all’appello per l’arrivo su PC, nonostante i tantissimi indizi apparsi nei mesi scorsi, e quelli nuovi apparsi di recente.

Stavolta parliamo nuovamente di Returnal, che ancora una volta sembra ad un passo dalla pubblicazione su PC.

La nuova fonte stavolta è Alexander Battaglia, autore per Digital Foundry, che durante la GDC 2022 ha scoperto una presentazione del titolo Housemarque che girava chiaramente su PC.

Returnal's presentation from GDC on its VFX and particle work is really cool – but I enjoy the bonus it has of once again confirming the PC version. Debug, readout!

