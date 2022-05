Un’esclusiva PS5 sta per arrivare su Steam? Prime indiscrezioni

Lo scorso anno, Sony ha offerto all’utenza PS5 una grande esclusiva action: stiamo ovviamente parlando del bellissimo Returnal.

Il successo del primo capitolo (che trovate su Amazon a prezzo davvero ottimo) sembra aver smosso le acque per quanto riguarda nuovi progetti legati al franchise sviluppati da Housemaque.

Mostrato al recente State of Play di inizio marzo, Returnal Ascension è stato infatti il primo DLC gratis del gioco, davvero notevole.

Ora, in attesa di saperne di più su un eventuale Returnal 2, stando alle parole riportate su Twitter da Nibel sembra proprio che il primo capitolo possa sbarcare presto anche su PC.

Stando a quanto riportato in queste ore, sembra infatti che Returnal sia in arrivo su Steam, senza alcun preavviso da parte degli sviluppatori.

Una pagina di SteamDB presenta infatti alcuni tag che descrivono accuratamente il gioco, assieme a una stringa di testo che menziona la Torre di Sisifo, oltre al nome in codice Oregon.

Per chi non lo sapesse, la Torre costituisce quasi una modalità a parte, e rende l’espansione Ascension quasi un gioco a sé stante. Ragion per cui è molto probabile che un’eventuale versione di Returnal per PC sia comprensiva anche del suo DLC.

Staremo a vedere quindi se le prossime settimane saranno foriere di interessanti novità, magari con qualche annuncio a sorpresa da parte del colosso giapponese.

Ricordiamo che le ultime settimane hanno ormai reso evidente che Sony non intende più concentrarsi esclusivamente sul mercato console per le IP PlayStation, avendo compreso che c’è un enorme potenziale da esplorare soprattutto su PC.

Ma non solo: parlando durante il Business Segment Briefing 2022 di Sony, Jim Ryan, capo di SIE, ha fatto il punto sul futuro di PS5, e ha grandi prospettive.

Infine, sempre durante l’ultimo business briefing Sony ha accennato ai tanti progetti futuri in arrivo, tra i quali non poteva certamente mancare l’attesissimo visore PlayStation VR 2.