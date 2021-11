Un’altra console è stata rinviata (e non è Steam Deck)

Nel 2019, Panic mostrò al mondo una console portatile realmente unica, che nulla aveva a che vedere con le piattaforma concorrenti: stiamo parlando di Playdate.

A differenza della più diffusa Nintendo Switch Lite, questa piattaforma handheld esteticamente molto simile al classico Game Boy SP, era pianificata nel corso del 2020.

I preorder per Playdate hanno preso infatti il via a luglio di quest’anno, con il dispositivo offerto al prezzo di 179 dollari.

Ora, però, nonostante i piani fossero stati delineati, alcuni inaspettati problemi emersi hanno inevitabilmente stravolto la tabella di marcia di Panic.

Via comunicato stampa, Panic ha annunciato che il primo lotto di Playdate programmato per essere spedito a fine 2021, purtroppo è stato spostato all’inizio del 2022.

Il ritardo è causato da un problema critico della batteria riscontrato fuori tempo utile, che a quanto pare ha costretto il team a sostituire le batterie di tutti i Playdate attualmente in produzione.

«Abbiamo preso la difficile e costosa decisione di sostituire tutte le nostre batterie esistenti con delle nuove da un fornitore completamente diverso», ha annunciato la compagnia.

Il lotto di 20.000 unità precedentemente previsto per la fine del 2021 è ora previsto per la spedizione all’inizio del 2022. L’attuale posto in coda dei clienti per ricevere un Playdate non cambierà nonostante il ritardo.

Per quanto riguarda i giochi, Panic ha svelato che saranno ben 24 i giochi previsti su Playdate e verranno rilasciati a cadenza regolare due a settimana dopo il lancio della console.

