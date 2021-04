Arriva una nuova console casalinga (a cartucce) ed esce a fine 2021

La nuova generazione di console è ormai iniziata da diversi mesi, portando un buon numero di giocatori nella cosiddetta next-gen di PS5 e Xbox Series X|S.

Nonostante tutto, i continui problemi di scorte delle nuove piattaforme hanno scoraggiato un gran numero di giocatori, affranti da questa attesa che si sta senza dubbio protraendo più del dovuto.

Blaze Entertainment potrebbe aver trovato un’alternativa decisamente “retro”, annunciando oggi la console da casa Evercade VS, basata su cartucce e in uscita a novembre 2021 (via GamingBolt).

L’Evercade originale era stato concepito come un modello portatile, ma la nuova VS supporterà fino a quattro utenti sulla stessa piattaforma. Due controller verranno forniti con la console base, sebbene darà modo di utilizzare anche alternative delle terze parti.

La caratteristica principale di Evercade è che le cartucce utilizzate dal sistema sono ufficialmente concesse in licenza da una varietà di sviluppatori ed editori, tra cui Namco, Interplay, Jaleco, Codemasters, Data East, Atari, Technos e Piko.

Il VS supporterà le stesse cartucce del sistema portatile, ad eccezione di due modelli Namco concessi in licenza solo per la versione tascabile.

Blaze ha promesso che tutte le future cartucce supporteranno sia la versione casalinga della console che quella portatile.

Infine, il VS permetterà l’ingresso fino a un massimo di due cartucce contemporaneamente, il che significa che i giocatori avranno accesso a un massimo di 40 giochi alla volta senza dover sostituire alcunché (attualmente sono disponibili oltre 280 titoli).

L’Evercade tascabile può essere utilizzato anche come controller per la versione VS. «Questo è un momento estremamente eccitante per Evercade, con nuove cartucce, nuovo hardware e software migliorato, presto disponibili», ha affermato Andrew Byatt, amministratore delegato di Blaze Entertainment.

«Quando abbiamo dato il via a questo progetto credevamo che una console solo fisica avrebbe funzionato in un mondo sempre più digitale, e la reazione è stata sorprendente. Oggi porteremo questa idea al livello successivo», ha concluso Byatt.

Ricordiamo in ogni caso che la ben più avveniristica PS5 è pronta ad accogliere più esclusive che mai.

Evercade VS sarà disponibile per il preordine il 28 maggio prossimo e costerà 99 euro.