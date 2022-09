Una versione di Bayonetta per Nintendo Switch è stata rinviata

La saga di Bayonetta si espanderà tra poco con il terzo, attesissimo capitolo, che finalmente farà tornare la strega di Umbra su console Nintendo.

Bayonetta 3 sarà uno dei giochi più attesi dell’anno, con l’immancabile edizione fisica che potete già ordinare su Amazon.

Perché dopo una lunghissima attesa Platinum Games ha finalmente tolto il velo sul titolo, e sulla data di uscita ovviamente.

E mentre la trilogia di titoli arriverà a completarsi su Nintendo Switch, c’è una versione del gioco che è stata rimandata di un po’.

Si tratta della versione fisica del primo Bayonetta, che Nintendo ha rinviato alla metà di ottobre.

Il titolo infatti era incluso come contenuto scaricabile all’interno dell’edizione fisica del secondo episodio, un pacchetto creato per il porting su Switch della seconda avventura della strega.

In occasione del terzo capitolo, Nintendo ha voluto ripubblicare separatamente il primo episodio, così da avere la disponibilità delle tre edizioni fisiche della saga.

Ma, con un tweet capitato dal nulla, la Grande N ha aggiornato le condizioni di pubblicazione della versione:

L'uscita della versione su scheda di gioco di Bayonetta, in esclusiva sul My Nintendo Store, è ora prevista per la prima metà di ottobre. Vi preghiamo di attendere per ulteriori informazioni. Ci scusiamo per l'eventuale disagio. — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 30, 2022

Visto che già non c’era una data precisa in partenza, questo rinvio suona ancora più strano.

Anche considerato che sul My Nintendo Store si è persa ogni traccia della versione, che almeno in precedenza era menzionata in qualche modo.

La speranza è che i fan possiano collezionare presto tutte e tre le versioni fisiche della saga di Bayonetta anche se, effettivamente, non è ancora chiaro il prezzo a cui verrà ri-venduto il primo capitolo.

Intanto, dopo Bayonetta 3, Platinum Games è pronta a presentare tantissimi nuovi progetti in futuro.

Titolo che si rivela sempre più interessante, anche per i nemici che dovrà affrontare stavolta la nostra strega preferita, che sono stati mostrati nel dettaglio.

Bayonetta 3 sarà anche censurato per la prima volta, una feature che, al contrario di come si possa pensare, non è colpa di Nintendo.