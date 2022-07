Bayonetta 3 sarà meno esplicito, arriva il filtro nudità per la prima volta

Bayonetta 3 è finalmente uscito dall’ombra, si è svelato, proprio come le streghe protagoniste del gioco che utilizzano i propri capelli per fare gli incantesimi.

Fin dal primo capitolo, che potete recuperare su Amazon, la sensualità è stato un elemento molto importante della saga di Platinum Games.

Una saga che si è sempre basata sull’estetica e la sensualità, in entrambi i capitoli che, secondo Platinum Games, dovrete rigiocare prima di Bayonetta 3.

Il quale ha finalmente una data di uscita, svelata da alcuni leak e confermata poche ore fa da Nintendo.

Bayonetta 3 sarà disponibile dal 28 ottobre 2022 e, per la prima volta, verrà introdotto un filtro nudità per limitare la sensualità degli incantesimi.

Alcuni fan si sono domandati se, con la popolarità di Nintendo Switch, le situazioni più estreme dal punto di vista visivo potessero essere limitate in questo nuovo episodio.

D’altronde Nintendo ha sempre molto a cuore il suo pubblico più giovane, e proprio per questo motivo Platinum Games ha inserito la Naive Angel Mode (nome molto azzeccato).

Relax, the witch is back and sexier than ever

We've added the revolutionary "Naive Angel Mode" to Bayonetta 3 so more people can fully enjoy it

By turning it on, you can play right in the living room without having to worry about what's on screen… we think#Bayonetta3 pic.twitter.com/SEs3vqrdYc

— PlatinumGames Inc. (@platinumgames) July 13, 2022