Bayonetta 3 “censurato” non è colpa di Nintendo: Kamiya svela la verità

Una delle nuove feature introdotte in Bayonetta 3 ha fatto discutere molto i fan, lanciando il forte sospetto che Nintendo potesse aver condizionato il lancio dell’attesissima esclusiva di PlatinumGames.

Stiamo naturalmente parlando dalla «Naive Angel Mode», ovvero un filtro nudità attivabile a piacimento dai fan nel prossimo capitolo in arrivo esclusivamente su Switch (potete prenotare l’edizione limitata del modello OLED di Splatoon 3 su Amazon).

Si tratta della prima volta che questo filtro viene introdotto nella serie: considerando che la casa di Kyoto durante i suoi primi anni era particolarmente nota per le censure a contenuti più maturi, in molti hanno pensato che fosse stata una loro decisione e non di PlatinumGames.

Le discussioni non sono passate inosservate al suo creatore, Hideki Kamiya, che ha deciso di intervenire pubblicamente e sottolineare che Nintendo non ha mai richiesto nulla del genere per il terzo capitolo (via Nintendo Life).

Intervenendo infatti pubblicamente con i suoi follower sui social media, il celebre director ha sottolineato che c’è stato un unico suggerimento che la casa di Kyoto ha mai rivolto al suo team, e che la nudità non c’entrava assolutamente niente:

«Ho notato che molte persone mettono in mezzo Nintendo quando parlano della nudità in Bayonetta, ma durante il nostro lavoro sul porting di Bayonetta 1, Bayonetta 2 e Bayonetta 3, l’unico suggerimento che abbiamo ricevuto è stato introdurre il costume di Link nei primi due capitoli, e di come avrebbe dovuto essere più scoperto. Nessun pregiudizio ha mai condizionato questo aspetto del gioco».

Kamiya ha poi sottolineato che è da tanti anni che ha iniziato a collaborare con Nintendo e che, sebbene ci siano delle volte in cui si aprono discussioni per divergenze di idee, la grande N si è dimostrata molto aperta a discussioni riguardo allo sviluppo e alle vendite.

Di conseguenza, la decisione di introdurre un filtro nudità è da attribuirsi solo a PlatinumGames ed è solamente un modo per permettere a più persone di godersi quella che promette essere una grande esclusiva per Switch. Senza doversi preoccupare che la strega protagonista arrivi a spogliarsi del tutto, si intende.

Vi ricordiamo che Bayonetta 3 ha finalmente svelato data d’uscita e la rispettiva Collector’s Edition nelle scorse settimane con un nuovo trailer: l’appuntamento da segnare sul vostro calendario è fissato al 28 ottobre.

Ovviamente l’esclusiva Switch non è l’unico titolo in sviluppo dal talentuoso team: PlatinumGames promette infatti di mostrare tanti altri progetti, tra i quali potrebbe esserci anche una nuova esclusiva Xbox.