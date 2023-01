Una nuova esclusiva PlayStation tornerà a a mostrarsi molto presto

PlayStation 5 e PlayStation 4 stanno per essere impreziosite da Granblue Fantasy Relink, esclusiva rinviata lo scorso anno e che tornerà a mostrarsi a breve.

Il franchise fantasy ha avuto un ottimo picchiaduro tra le sue iterazioni, che potete scoprire tramite Amazon, ed era stata annunciata un’avventura più classica tempo fa.

Granblue Fantasy Relink era inizialmente un progetto a firma Platinum Games addirittura, che però ha lasciato i lavori sul videogioco molti anni fa.

E mentre nel 2022 il titolo è stato rinviato ulteriormente, sembra che sia arrivato il momento di poterlo vedere in azione e magari anche giocare.

Come riporta Dualshockers, infatti, lo sviluppatore Cygames ha pianificato un aggiornamento per il 21 gennaio.

Come parte dell’evento annuale del franchise di Granblue Fantasy che si terrà a fine gennaio, Cygames rivelerà le ultime novità sui suoi giochi, tra cui proprio Relink.

Lo sviluppatore Cygames ha annunciato uno speciale live streaming, in cui Granblue Fantasy Relink verrà raccontato ulteriormente svelando tante novità. È stato confermato, infatti, che il team mostrerà filmati nuovi di zecca.

Nel tweet, stando ad una traduzione sommaria tramite Google, viene confermato che lo sviluppo del gioco è in pieno svolgimento, e che il 21 gennaio sarà il momento per i fan per vedere i frutti del duro lavoro.

Granblue Fantasy è stato annunciato per la prima volta come collaborazione tra PlatinumGames e Cygames nel 2016. Dopo tre anni di lavoro e vari rinvii, il titolo è ancora pianificato per il 2023 al momento, e chissà che questa non sia l’occasione per avere una data di uscita definitiva.

In un momento in cui PS5, almeno in Giappone, sembra tornata ad essere una console facilmente acquistabile in maniera regolare.

