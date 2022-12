Finalmente, i negozi (giapponesi) sono strapieni di PS5

Il problema delle scorte ha colpito la nuova generazione di console ancora prima del suo debutto – considerando che già quando, nel 2020, vennero aperti i pre-order era diventato difficile riuscire a trovare una PS5 o una Xbox Series X|S senza fare salti mortali.

Tuttavia, compagnie come Sony hanno promesso che la situazione migliorerà per il 2023 e, in mercati come quello giapponese, era stato detto che ci sarebbero state scorte abbondanti già per il periodo natalizio e di fine anno. Effettivamente, testimoni sul posto ci confermano che è stato così.

Come segnalato dal creator Genki, che aggiorna sul suo profilo sull’andamento dell’industria in Giappone, i negozi hanno ora molte scorte di PS5, sia standard che digital, anche con bundle differenti che includono i giochi più richiesti per la console di casa Sony.

PS5 stock is popping up all over Japan at the moment! It will be a BIG week for PS5 sales in this New Years sales period! It looks like Jim Ryan wasn’t lying! Lol #PS5 #PlayStation pic.twitter.com/ZeNecbGRHm — Genki✨ (@Genki_JPN) December 30, 2022

Come potete vedere nelle immagini, vengono proposte entrambe le versioni di PS5 sugli scaffali, con i cartellini relativi ai bundle che indicano la presenza di quelli con Gran Turismo 7 e con Horizon: Forbidden West (trovate il gioco su Amazon), ad esempio – anche se alcune proposte, noterete, sono sold-out, nelle immagini.

Nelle scorse settimane, il CEO e presidente di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, aveva spiegato che si aspettava nuove scorte in arrivo proprio per questo periodo sul mercato giapponese, dichiarando che «riusciremo a far arrivare delle scorte di PS5 agli utenti del Giappone e dell’Asia per la stagione di shopping di fine anno e l’inizio del 2023». Così, effettivamente, è stato.

A confermare che c’era particolare attesa per queste scorte sono anche i numeri che arrivano dal mercato del Paese del Sol Levante: secondo quanto riferito da Famitsu, infatti, nella settimana dal 19 al 25 dicembre scorsi PS5 ha piazzato altre 59mila unità con la sua standard (thanks, Gematsu) e 9,4mila unità con la Digital, arrendendosi solo davanti ai numeri altissimi di Switch (83mila solo con la OLED).

La notizia era circolata nei giorni scorsi quando anche dagli Stati Uniti erano arrivate segnalazioni simili, con molte PS5 nei negozi proprio sotto Natale.

La speranza è che quindi il problema delle scorte sia perlopiù superata: il 2023 sarà un anno in cui inizieremo a lasciarci alle spalle le produzioni cross-gen e sarà importante, perché tutti gli appassionati seguano da vicino le evoluzioni del medium, metterli nelle condizioni di trovare le nuove console, rovinando la piazza agli odiosi bagarini.