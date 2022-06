Un atteso gioco PS5 e PS4 è stato rinviato di nuovo, e salta il 2022

PS5 sta vivendo un periodo un po’ particolare, perché l’ultima parte del 2022 non è ancora così piena di titoli corposi.

I giocatori sono in fremente attesa per quanto riguarda il sequel di God of War (che trovate su Amazon), il quale non ha ancora una data di uscita.

Di God of War Ragnarok è tornato a parlare Jason Schreier, con un report che vorrebbe il titolo in uscita a breve su PS5.

Ma la console ha guadagnato, in compenso, The Last of Us Part I che uscirà il 2 settembre 2022. Un remake che promette bene almeno dal punto di vista estetico.

Purtroppo, però, PS5 perde un altro titolo per il 2022, ed era uno di quelli che i giocatori aspettavano da tempo.

Come riporta PushSquare, la data di uscita di Granblue Fantasy Relink è stata rinviata ulteriormente. Il titolo fu mostrato la prima volta nel 2017 e, cinque anni dopo, subisce un altro rinvio.

The release date for Relink has been changed, with details posted to the official website. We sincerely apologize to everyone excited for Relink.https://t.co/i67yCmjkAJ

Please stay tuned for further updates in 2022!#RELINK pic.twitter.com/rNsEO17ggR

— グランブルーファンタジー リリンク (@gbf_relink_jp) June 10, 2022